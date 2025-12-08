Mañana accidentada: chocaron el móvil de C5N en Flores y escaparon

El equipo periodístico del canal había estado cubriendo otro incidente vial en la zona y, cuando estaban esperando a que cambie el semáforo, un conductor los impactó por detrás. Si bien el hombre bajó y pidió disculpas, luego escapó.

Un móvil de C5N fue víctima de un incidente vial en el barrio de Bajo Flores luego de cubrir otro choque en dicho barrio porteño. Si bien el conductor descendió de su vehículo y pidió disculpas, luego escapó .

El hecho ocurrió pasada las 8 de la mañana de este lunes cuando el equipo periodístico estaba arriba del auto Chevrolet, regresando de hacer la cobertura del accidente que ocurrió en el cruce de Mariano Acosta y Zuviría, cuando un conductor cruzó en rojo y atropelló a una familia que se iba de vacaciones .

“Salíamos de Subiría y Mariano Acosta y tan solo hicimos una cuadra, Subiría y Portela. Estábamos esperando a que cambie el semáforo , detenidos los dos charlando cuando de repente sentimos el latigazo , un fuerte golpe de atrás de un vehículo que no llegamos a identificar. Creemos que era una Suran o un Focus y de color negro ”, relató el periodista de C5N, Sergio Cirigliano.

Según detallo el propio periodista, junto con el camarógrafo del canal, propietario del vehículo, Mario Richi, descienden del mismo y el conductor se acerca a ellos para ofrecer disculpas, pero luego escapa del lugar: “Esta persona, del que creemos que puede llegar a trabajar en una aplicación, nos dice ‘mirá lo que hice, perdóname’ y cuando Mario intenta agarrar los papeles del vehículo, la persona se da a la fuga ”.

Rápidamente, los trabajadores se dirigieron a la Comisaría 7° a realizar la denuncia e “intentar localizar alguna cámara de seguridad para tratar de dar con la patente” del conductor, que iba con una persona. En el lugar hay dos domos de la Ciudad de Buenos Aires.

Bajo Flores: cruzó en rojo y atropelló a una familia que se iba de vacaciones

Una familia fue atropellada en la madrugada del lunes en la zona porteña del Bajo Flores, luego de que un joven conductor cruzara a alta velocidad con el semáforo en rojo y, tras chocar a otro vehículo, dio contra el frente de una casa. En el camino embistió a una mujer que esperaba en la esquina junto a dos nietos y un bisnieto. Ella y un nene de 5 años fueron internados en estado grave.

El incidente ocurrió hacia las 3 de la mañana en el cruce de Mariano Acosta y Zuviría. La familia se dirigía a la cercana terminal de ómnibus Dellepiane para viajar a la costa atlántica, donde el menor tendría su primer encuentro con el mar. En su caminata, se quedaron esperando al marido de la mujer, y estaban parados en la ochava cuando se desató la tragedia.

Un joven que manejaba un Toyota Etios a alta velocidad, presuntamente alcoholizado, ignoró el rojo en el semáforo y chocó a una camioneta Hyundai, que apenas atinó a hacer una maniobra de evasión. Ambos vehículos se desplazaron contra una casa en la esquina este, donde la familia aguardaba por su infausto destino.

Noticia en desarrollo.-