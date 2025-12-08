8 de diciembre de 2025 Inicio
Horror en Córdoba: detuvieron a una mujer que convivió con el cadáver de su hija bajo la cama

La víctima, que estaba en un avanzado estado de descomposición, fue encontrada por la Policía luego que vecinos del barrio alertaran sobre su ausencia y olores nauseabundos.

La Justicia ordenó la autopsia al cuerpo de la víctima y peritajes psicológicos a la mujer detenida

Una mujer fue detenida luego que en su casa en Villa Rumipal, en la provincia de Córdoba, encontraron bajo su cama el cadáver de su hija y conviviera con ella desde hacía varios días.

La investigación comenzó gracias a la denuncia que realizaron los vecinos del barrio El Torreón por la ausencia durante una semana de la víctima de 22 años y olores nauseabundos en el lugar. Persona de la Policía Departamental de Calambuchita se presentó en la vivienda ubicada en calle 5 y 6. Primero, la mujer dijo que la joven estaba “recostada en la cama”.

Sin embargo, al ingresar a la habitación descubrieron que había un cuerpo semidesnudo debajo de la cama, con varios días de muerta.

De inmediato la zona fue acordonada y la Policía Judicial ordenó que la mujer, identificada como I.P.— quede detenida con prisión preventiva. Al mismo tiempo, los investigadores tomaron declaraciones para avanzar con el caso y lograr esclarecer qué fue lo que sucedió.

Una mujer quedó detenida acusada de matar convivir con el cadáver de su hija durante días

Luego que se descubriera que la mujer de 64 años convivió durante varios días con el cadáver de su hija debajo de la cama, la Justicia ordenó la autopsia al cuerpo de la víctima.

Los primeros análisis establecieron que la muerte se habría producido entre cinco y seis días antes del hallazgo, a partir del nivel de descomposición que presentaba el cuerpo. Además, determinó que la causa de muerte sería un paro cardiorrespiratorio y que la joven tendría alguna discapacidad, pero las autoridades aguardan confirmar dicho dato, según indicó ElDoce.tv.

Por otra parte, se ordenó que la mujer sea sometida a pericias psicológicas para determinar si padece alteraciones psiquiátricas. A raíz de ello, por el momento, el caso fue caratulado como muerte de etiología dudosa.

