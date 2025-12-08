8 de diciembre de 2025 Inicio
Por qué el armado del pesebre puede complicar a la red Wifi y cuál es el mejor lugar para poner el router

Con algunos ajustes simples —como mantener distancia con el router y elegir un lugar elevado y central— podés asegurarte de que la decoración navideña no arruine tus videollamadas ni la calidad de internet en casa.

Las decoraciones navideñas pueden generar interferencias en la señal WiFi

  • Las luces LED navideñas generan ruido eléctrico que interfiere especialmente en la banda de 2,4 GHz, provocando lentitud y cortes de conexión.
  • Los adornos metálicos del pesebre y del árbol reflejan o bloquean las ondas del router, creando zonas sin cobertura dentro de la casa.
  • Ubicar el router detrás del árbol o rodeado de decoraciones disminuye su alcance y afecta la estabilidad de internet.
El pesebre y las decoraciones navideñas pueden generar interferencias en la señal WiFi del hogar y provocar lentitud, cortes y pérdida de cobertura. ¿Dónde ubicarlas para que no afecten la conexión y cuál es el mejor lugar para poner el router?

Este es el electrodoméstico que tenés que desenchufar sí o sí cuando hace mucho calor

Durante diciembre, los hogares se llenan de luces, árboles, pesebres y adornos que transforman por completo los ambientes. Pero esta tradición tan esperada trae consigo un efecto poco conocido: la decoración navideña puede interferir en la señal WiFi, afectando la velocidad, la estabilidad y el alcance de internet justo en un mes donde las videollamadas, el streaming y el teletrabajo se intensifican.

A simple vista, parece improbable que el pesebre pueda “tirar abajo” tu conexión. Sin embargo, lo que colocamos alrededor del router tiene un impacto real en el funcionamiento de la red.

Qué impacto puede tener el armado del pesebre en el Wifi de tu hogar

La ubicación del pesebre, el árbol o cualquier conjunto decorativo navideño es clave para evitar problemas técnicos. Muchos elementos navideños interactúan directamente con las ondas que emite el router:

1. Las luces LED generan ruido eléctrico

  • Las luces navideñas —sobre todo las de baja calidad— pueden emitir campos electromagnéticos irregulares debido a la inestabilidad de sus controladores.

Esto genera interferencias, especialmente en la banda de 2,4 GHz, la más usada por dispositivos domésticos como parlantes inteligentes, cámaras y sensores.

2. Los adornos metálicos bloquean o reflejan la señal

  • Oropel, esferas metálicas, estrellas, figuras brillantes y otros ornamentos funcionan como barreras físicas para el WiFi.

Estos objetos pueden reflejar, absorber o desviar las ondas de radio, provocando zonas sin cobertura o lentitud inesperada.

3. El router queda “encerrado” entre decoraciones

  • Colocarlo detrás del árbol, debajo de mesas llenas de figuras o rodeado de múltiples luces dificulta que la señal se distribuya de forma pareja por todo el hogar.

Según especialistas, esconder el router entre adornos es “una receta para el desastre” en términos de conexión.

Qué dicen los expertos sobre la ubicación del Wifi

  • Investigadores de la Universidad Carnegie Mellon explican que los aparatos electrónicos están diseñados para tolerar cierto nivel de campos electromagnéticos. Pero cuando aparece una fuente inesperada —como luces navideñas defectuosas— puede haber caídas, congelamientos o lentitud en la red.
  • Al mismo tiempo, técnicos de la compañía Hyperoptic advierten que ubicar el router detrás del árbol o entre una gran cantidad de adornos “puede destruir la conexión WiFi justo cuando más la necesitás”.
Dónde colocar el pesebre para no afectar la señal WiFi

Si querés evitar problemas de conexión en plena temporada festiva, estas son las recomendaciones clave:

1. Distancia mínima de 2 metros del router

  • Tanto el pesebre como el árbol deben ubicarse a más de dos metros del módem o router.

Esta distancia permite que las ondas se expandan sin obstáculos.

2. Evitar luces y guirnaldas cerca del router

  • Las luces LED deben estar lejos del equipo para evitar interferencias electromagnéticas, especialmente si son económicas o antiguas.

3. No usar regletas sobrecargadas

  • Conectar muchas luces y adornos en un solo enchufe puede generar inestabilidad eléctrica, afectando también a los dispositivos conectados.

4. Alejar adornos metálicos del área del router

  • Todo elemento reflectante o brillante debe mantenerse lejos del punto de emisión del WiFi.

Cuál es el mejor lugar para poner el router en Navidad (y todo el año)

  • Además de alejarlo de la decoración, el router debe estar bien ubicado para asegurar una cobertura óptima:
  • Posición central en el hogar.
  • Elevado, preferiblemente en una repisa o mueble alto.
  • A la vista, sin encierros en armarios, muebles cerrados ni esquinas.
  • Lejos de fuentes de interferencia como microondas, teléfonos inalámbricos, parlantes Bluetooth, televisores y monitores de bebé.

