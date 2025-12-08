La resonante película que conquistó Netflix con su acción y fantasía: cuál es La secuela noruega irrumpe en el ranking de la plataforma con una mezcla explosiva de mitología y adrenalina. + Seguir en







Un elenco noruego consolidado sostiene el regreso del universo fantástico. Netflix

Actualmente, la película que domina Netflix es "Troll 2", la secuela que volvió a sacudir al público con una criatura ancestral que despierta luego de siglos de silencio. Su llegada a la principal plataforma de contenido on demand la impulsó de inmediato a lo más alto del ranking global.

En este nuevo capítulo de la saga de Troll, la película profundiza el cruce entre acción y fantasía, con efectos masivos y un relato que suma tensión al universo presentado en 2022. El impacto del estreno revitalizó el fenómeno nórdico dentro del streaming.

La historia se apoya en mitología y escenarios naturales imponentes, reforzando el clima épico que distingue a la producción. La narrativa avanza con ritmo sostenido, ampliando la escala del conflicto y consolidando a la saga en la audiencia internacional.

Troll 2 En Troll 2, el despertar de un ser milenario desata una carrera contrarreloj en Noruega. Netflix: sinopsis de Troll 2 Una explosión en la montaña de Dovre desencadena la liberación de un Troll gigante que permaneció inmóvil durante un milenio, despertando con furia y avanzando hacia Oslo mientras destruye infraestructuras, pueblos y rutas a su paso. La irrupción de esta entidad mitológica provoca un estado de emergencia nacional y obliga al gobierno noruego a activar un comité de crisis.

En ese contexto, convocan a la Dra. Nora Tidemann, especialista en paleontología y tradiciones nórdicas, cuya experiencia resulta clave para interpretar el origen de la criatura, anticipar sus movimientos y encarar una estrategia para frenar un desastre de escala inédita.

Tráiler de Troll 2 Embed Reparto de Troll 2 El elenco está encabezado por Ine Marie Wilmann como la Dra. Nora Tidemann. La acompañan Kim Falck como Andreas Isaksen; Mads Sjøgård Pettersen como el capitán Kristoffer Holm; Garda B. Eidsvold como la Primera Ministra; y Pål Richard Lunderby como Lars.