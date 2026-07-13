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13 de julio de 2026 Inicio

Mundial 2026: Lionel Messi conmovió a todos con un mensaje antes del partido contra Inglaterra

El astro de la Selección argentina destacó la preparación del equipo en la previa de la semifinal, que se jugará el miércoles desde las 16 en Atlanta.

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Lionel Messi se prepara para jugar contra Inglaterra.

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En la red social Instagram, Messi publicó una serie de fotos de la práctica de los futbolistas mientras entrenaban con bicicletas y jugaban al fútbol tenis. "El último en Kansas City! Gracias por todo!!", escribió el astro albiceleste, quien enfrentará a Inglaterra por primera vez en su carrera.

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La albiceleste se entrenó por última vez en la ciudad estadounidense ya que, independientemente del resultado del partido frente al conjunto europeo, luego se hospedará en otra sede. En caso de un triunfo, se trasladará a Nueva Jersey de cara a la final, mientras que si pierde viajará a Miami para disputar el encuentro por el tercer puesto.

Por lo pronto, durante la práctica de este lunes, el equipo realizó ejercicios livianos para no sobrecargar a los jugadores. Además, el entrenador Lionel Scaloni evaluó la recuperación física de los futbolistas luego del exigente triunfo 3-1 sobre Suiza en el tiempo suplementario.

En un video compartido en sus redes sociales, Kane reflexionó sobre la victoria de Inglaterra, a la que describió como un partido exigente contra un rival de calidad en condiciones difíciles.

"Sí, señores, la mañana después de otra gran victoria de Inglaterra. Pasamos a las semifinales, no podría estar más orgulloso del equipo. Fue un partido difícil contra un equipo muy bueno. Hacía calor, había mucha humedad, fue una verdadera batalla. Los chicos tuvieron que esforzarse al máximo y encontrar esa fuerza interior para salir adelante, y de eso se trata el fútbol", expresó.

Además, el capitán de Inglaterra hizo un breve comentario sobre la interna que atraviesa el plantel, con el cruce de declaraciones entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel: admitió que el rendimiento no siempre fue fluido, pero elogió la capacidad del equipo para encontrar la manera de ganar. "No siempre es bonito, pero encontramos la manera. Así que sí, otro recuerdo imborrable. Estar allí en el estadio con los hinchas después, esas sensaciones tan especiales, esos recuerdos tan especiales que nos acompañarán para siempre. Pero sí, como sabemos, el fútbol da muchas vueltas", añadió.

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