Malvinas: la ONU aprobó una resolución que pide a Reino Unido reanudar las negociaciones por la soberanía Así lo resolvió el Comité de Descolonización del foro global en una audiencia donde el canciller Pablo Quirno denunció la militarización del archipiélago y la explotación británica de los recursos naturales. "Por historia, por derecho y por convicción: las Malvinas son argentinas", señaló el funcionario. Por Agregar C5N en









El Comité Especial de Descolonización adoptó por consenso la resolución por Malvinas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó este jueves una resolución donde le pide a Reino Unido y Argentina retomar las negociaciones por la soberanía de las Islas Malvinas, que fueron ocupadas de manera ilegal por los británicos el 3 de enero de 1833. La medida fue resuelta por consenso en el Comité de Descolonización del foro global en una audiencia donde el canciller Pablo Quirno denunció la militarización del archipiélago y la explotación de los recursos naturales.

"La decisión que acabamos de adoptar renueva un llamado que la comunidad internacional sostiene de manera constante desde hace décadas. Un llamado al diálogo, a la negociación y a la búsqueda de una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido, de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas", afirmó el canciller durante su intervención.

pic.twitter.com/rnsIYH21v8 — Cancillería Argentina (@Cancilleria_Ar) June 25, 2026 En un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se detalló que "la resolución, adoptada por consenso y copatrocinada por todos los países latinoamericanos integrantes del Comité, vuelve a poner de manifiesto el firme respaldo de la comunidad internacional a la posición argentina".

"Numerosos países de diversas regiones expresaron su apoyo a la reanudación de negociaciones y a los derechos soberanos de la Argentina, reafirmando el carácter colonial "especial y particular" de la Cuestión Malvinas, conforme a lo establecido por las resoluciones 2065 (XX) y concordantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas", agregaron.

El canciller Pablo Quirno renovó el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. Durante su intervención, el canciller se refirió a diversos aspectos de la Cuestión Malvinas, incluyendo dimensiones históricas, jurídicas, políticas y diplomáticas. Asimismo, expresó el rechazo de la Argentina a las actividades de explotación hidrocarburífera en la zona en disputa, y reiteró la decisión de adoptar, conforme al derecho internacional, todas las medidas que considerara necesarias para resguardar plenamente los derechos e intereses soberanos de nuestro país.

"La República Argentina expresa su profundo agradecimiento a los miembros del Comité Especial de Descolonización y a todas las delegaciones que, una vez más, reafirmaron su respaldo al derecho internacional y a la búsqueda de una solución pacífica, justa y duradera para la Cuestión de las Islas Malvinas", completa el comunicado. El discurso completo de Pablo Quirno en la ONU Como Canciller argentino asumo con orgullo y responsabilidad la tarea de representar la voz de un país que aspira a recuperar el pleno ejercicio de su soberanía sobre la totalidad de su territorio.



La Cuestión Malvinas trasciende gobiernos. La Argentina continuará su camino con… pic.twitter.com/PSQEUmLVQb — Pablo Quirno (@pabloquirno) June 25, 2026