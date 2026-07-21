21 de julio de 2026 Inicio
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Nuevos cortes en el Puente Labruna: cuales son los desvíos programados debido a las obras

Según anticiparon estas restricciones permitirán avanzar con el trabajo en la nueva estructura. El cierre del trazado, durante dos semanas, será en sentido al Oeste, uniendo la colectora de Avenida Cantilo con Udaondo.

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La pasarela peatonal del ingreso a la estación Ciudad Universitaria en el Belgrano Norte quedará habilitada.

La pasarela peatonal del ingreso a la estación Ciudad Universitaria en el Belgrano Norte quedará habilitada.

En el marco de las obras que se están realizando en la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño anunció un cronograma con cortes programados que afectará en el tránsito vehicular en el puente Labruna, en Núñez.

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La medida comenzó a regir este lunes 20 de julio y se llevará a cabo durante dos semanas, es decir, hasta el 1 de agosto, fecha en la que se estima concluir con las tareas de mantenimiento y que justo coincide con el receso invernal.

Durante ese período, habrá un cierre total de una de las manos de la estructura en sentido hacia el oeste que conecta la colectora de la Avenida Cantilo con la Avenida Udaondo.

A través de un comunicado, las autoridades aseguraron que “las obras no afectarán el tránsito vehicular del nuevo tramo del puente, que permite el tránsito hacia Cantilo /Ciudad Universitaria”.

Al mismo tiempo, no habrá inconvenientes con el paso peatonal ya que se mantendrá habilitada la pasarela peatonal que posibilita el ingreso a la estación Ciudad Universitaria del tren Belgrano Norte. “Tampoco se verá afectado el tránsito de la rotonda ubicada en la colectora de Cantilo, que permite el acceso a Ciudad Universitaria y los clubes de la zona”, destallaron.

El objetivo de estos trabajos es avanzar en la puesta en valor de la estructura original del puente, una labor que incluye arreglos estructurales y la repavimentación del sector y eligieron este período para “capitalizar el descenso en el caudal de vehículos que circula habitualmente en la zona”, detallaron.

Nuevos cortes en el Puente Labruna: los desvíos a tener en cuenta durante dos semanas

Desde el Gobierno porteño anunciaron que las obras no interferirán con el tramo del puente que ya se encuentra habilitado y permite el tránsito hacia Cantilo y Ciudad Universitaria.

Al mismo tiempo, el tránsito en la rotonda ubicada en la colectora de Cantilo, vital para el ingreso a los clubes deportivos del área y a la universidad, no registrará alteraciones. En cuanto a los automovilistas que deban transitar hacia la zona de Udaondo, Figueroa Alcorta o Del Libertador, se recomienda circular con precaución ante la señalización de los desvíos previstos.

En tanto, el colectivo de la Línea 28 que circula en la zona tendrá una modificación, con un leve desvío en el recorrido.

Los cortes programados son del 20 de julio al 1 de agosto

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