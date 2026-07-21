El juez Miguel Vaca Narvaja reveló que se hicieron nuevos descubrimientos en La Perla Tras las identificaciones en marzo y mayo realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el titular del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba aseguró que "por los lugares donde se está trabajando, por la distancia con los restos encontrados anteriormente, se puede aventurar una hipótesis de que va a haber varias identificaciones nuevas". Por Agregar C5N en









Todavía restan identificar seis restos de los primeros hallados. EAAF

El titular del Juzgado Federal N°3, Miguel Vaca Narvaja, reveló que se llevaron a cabo nuevos descubrimientos de restos óseos en La Perla, Córdoba, el centro clandestino de detención tortura y exterminio (CCDTyE) que funcionó entre 1976 y 1978 durante la última dictadura militar. Aseguró que "por los lugares donde se está trabajando, por la distancia con los restos encontrados anteriormente, se puede aventurar una hipótesis de que va a haber varias identificaciones nuevas".

Las tareas de búsqueda tuvieron inicio en el mes de marzo y está previsto que recién terminen en octubre. Durante todo el proceso es una labor colaborativa entre la provincia, el municipio, la UNC y la Justicia federal.

Narvaja expresó que la cantidad de señalamientos superó a los del año anterior. "Es impresionante, cómo en un lugar donde se está trabajando, hay montones de banderitas rojas", indicó, previo a agregar: "Hay muchos hallazgos. Hemos tomado contacto con los familiares para que sepan donde se hallaron los restos".

Siguen los trabajos en La Perla, Córdoba. EAAF Los investigadores llevaron el material biológico al laboratorio genético en Córdoba, donde las autoridades esperan obtener una nueva tanda de resultados entre agosto y septiembre. El juez descartó que las piezas correspondan a las mismas personas ya individualizadas: "Por los lugares donde se está trabajando, por la distancia con los restos encontrados anteriormente, se puede aventurar una hipótesis de que va a haber varias identificaciones nuevas".

Cómo funcionaba La Perla y a cuántos represores condenó la Justicia por esos crímenes de lesa humanidad El ex director del espacio para la memoria La Perla Emiliano Fessia había afirmado en 2020 que "el 90%" de las personas detenidas desaparecidas en este CCDTyE continuaba "en calidad de detenido desaparecido".