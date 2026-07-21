La historia de Bunodactis sp, la anémona argentina que ganó el Mundial de las nuevas especies

Fue descubierta en la provincia de Santa Cruz y se impuso en la competencia en la que participaron 16 países.

Argentina no salió campeón del mundo de fútbol pero ganó otra estrella al obtener el primer puesto de la Copa Mundial de nuevas especies . La anémona Bunodactis sp , descubierta por el científico Agustín Garese y el equipo del Laboratorio de Biología de Cnidarios de Mar del Plata, sumó tantos votos como para vencer en las instancias finales a las representantes de España, Noruega, Tanzania y México.

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La Copa del Mundo de especies se llevó a cabo en las redes sociales de la organización Ocean Census, que compartió día tras día quiénes eran los participantes y cuáles eran los duelos entre países. Para poder votar, bastaba con comentar con banderas o el nombre del país que el usuario quería que ganara. El certamen explotó.

"Es una anémona que encontramos en Puerto San Julián, Santa Cruz, que era muy parecida a otra ya conocida, una roja muy chiquitita Bunodactis octoradiata. En principio pensamos que era una variante de color de esa, pero tras hacer estudios vimos que era una potencial especie nueva por las características que tenía", contó su descubridor, el Doctor en Ciencias Biológicas Agustín Garese , en diálogo con C5N .

La anémona terminó participando del Mundial después de que en 2025 el equipo ganó una convocatoria internacional en la que se presentaba un proyecto de investigación, que en ese caso se trató de un estudio de la biodiversidad de las anémonas de mar en la costa Patagónica argentina.

"En esa convocatoria teníamos que proponer potenciales especies nuevas y Ocean Census otorgó el premio para que se pueda avanzar más rápidamente en el estudio , tener fondos para poder realizar estudios moleculares estudios histológicos, visitar colecciones de museos", añadió.

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Según explicó el investigador, el premio que recibieron fue "aire para poder trabajar y seguir estudiando la diversidad de nuestro país a pesar del duro contexto".

"La mayoría de las especias de anémonas de mar descritas para la costa argentina están hechas en 1890-1900 por europeos. El proyecto abarca la costa Patagónica, incluye también el área marina protegida Namuncurá Banco Burdwood y una meseta sumergida debajo de las Islas Malvinas en línea con lo que vendría a ser la isla de Tierra del Fuego. Es una cuestión de soberanía conocer nuestra propia diversidad", sentenció.

El Censo Oceánico es una iniciativa que reúne a institutos marinos nacionales y filantrópicos, museos, universidades y científicos, y cuenta con el respaldo de gobiernos, empresas y socios de la sociedad civil.

Cómo es la anémona Bunodactis sp

Garese explicó que por el momento la nueva especie no tiene denominación: "Tiene el nombre del género bunodactis, cuando no sabemos a que especie pertenece o estamos en vías de describir una nueva especie se le pone sp. El nombre viene porque tiene características de un género que ya está escrito porque tiene ciertas particularidades".

El trabajo no terminó, ya que si bien presenta características del género bunodactis todavía le faltan realizar análisis, estudios morfológicos y moleculares posible para poder caracterizarla, lo que los científicos llaman "describir" la especie.

Argentina obtuvo el primer puesto.

¿Cómo se realiza ese trabajo? "Se compara con especies ya descritas, uno va viendo cuan similar o diferente es, dentro de las anemonas de mar existen distintas familias y dentro distintos géneros, dentro de ese género se determina la especie", añadió el investigador.

Sin embargo, remarcó que "no tenemos un nombre pensado. Tal vez esté asociado al premio o al parque que está dentro de San Julián, el Parque Nacional Makenke", donde encontraron la anémona, en la provincia de Santa Cruz.

La importancia del Laboratorio de Biología de Cnidarios (LABIC)

El Laboratorio de Biología de Cnidarios es un espacio pionero en Latinoamérica dedicado al estudio de este grupo de organismos (los cnidarios, parientes de las medusas y los corales). Fue fundado en 1990 por el Dr. Mauricio Zamponi, un referente y pionero en la disciplina a nivel regional. Actualmente, el laboratorio está dirigido por el Dr. Fabián Acuña.

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Es el foco principal del equipo es con anémonas de mar y cnidarios de agua dulce. Las investigaciones abarcan desde ejemplares de la costa de Mar del Plata hasta toda la Patagonia, y se centran en:

Biología y taxonomía.

Estudios de reproducción.

Asociaciones e interacciones con otros organismos.

Estudio de los cnidocistos (las estructuras urticantes características de los cnidarios).

Trabajos complementarios en otros grupos, como los corales blandos.

También trabajan con el género Hydra (pequeños invertebrados de agua dulce) y la especie Cordylophora caspia y la especie Craspedacusta sowerbyi (una medusa de agua dulce catalogada como especie invasora), área está a cargo de la investigadora Irene Derbeserti.

"Trabajamos prácticamente desde anémonas de Mar del Plata hasta toda la costa patagónica y tenemos muchas colaboraciones con gente de otras partes de de Latinoamérica", describió Garese. También forman parte de la Red Latinoamericana de Cnidarios, la cual es presidida por el investigador y creada el 5 de noviembre de 2019 en Mar del Plata, Argentina, en el marco del II Simposio Latinoamericano de Cnidarios.