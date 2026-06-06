Cómo es y dónde queda el Parque Domínico, el lugar elegido para el velatorio del Indio Solari Ubicado en la localidad de Villa Domínico, se trata de un complejo que cuenta facilidades en los accesos de distintos medios de transporte y espacio suficiente para albergar a los miles de fanáticos. El mismo comenzaría el domingo a partir de las 11. Por Agregar C5N en









El Polídeporitvo Gatica se encuentra dentro del Parque Domínico.

Luego de varias especulaciones, finalmente se confirmó que el velorio público de Carlos Alberto "Indio" Solari se hará en el polideportivo Gatica, ubicado en el Parque Domínico de la localidad bonaerense de Avellaneda. El mismo comenzará el domingo a las 11 y se espera una multitudinaria presencia de los fanáticos, que el viernes autoconvocaron a una misa ricotera en Plaza de Mayo y este sábado protagonizarán un banderazo en el Obelisco porteño.

"Me confirman que la despedida popular a Indio Solari va a ser en el polideportivo Gatica, en la ciudad de Avellaneda. Ya desde ayer se especulaba con que se podía ocurrir esta situación. El polideportivo está sobre la Avenida Mitre, en un parque popularmente conocido como Parque Domínico, se llama Parque de los Trabajadores", informó en un primer momento el periodista Fernando Soriano en comunicación con Natalia Paratore en el programa Divino Tesoro por C5N.

Luego explicó detalló que el predio "es un lugar bastante cómodo, está entre dos avenidas importantes como Ramón Franco y Mitre, entiendo que por lo que me dicen y a la espera de la confirmación oficial, que parte de Mitre va a estar cerrada y vallada. Los accesos, hasta donde me dijeron, van a ser sobre Ramon Franco. Está muy cerca de la estación Villa Dominico del Tren Roca. Es decir, los accesos son múltiples, llegan muchas líneas de colectivos de Capital, Zona Sur".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2063284249361309908&partner=&hide_thread=false AHORA | La despedida al Indio Solari: será en el Parque Domínico de Avellaneda.



En vivo por #C5N y en https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/n9Z7kwTm5M — C5N (@C5N) June 6, 2026 De esta manera, a la espera de la confirmación oficial por parte de la familia del Indio, quedaron atrás las especulaciones sobre un posible velorio a realizar en la cancha de Racing, como así también en el Estadio Único de La Plata. Por su parte, el mismo viernes el Gobierno ya había rechazado la chance de que la Casa Rosada o el Congreso de la Nación sean posibles escenarios para el último adiós al ídolo popular del rock nacional.

Dónde queda el polideportivo Gatica El Polideportivo Gatica está ubicado sobre la Avenida Mitre al 5.000, en la localidad de Villa Domínico, dentro del partido bonaerense de Avellaneda. Se encuentra justo al lado del Parque Los Derechos del Trabajador y del nuevo Natatorio Avellaneda Olímpica (NAO).

Embed Cómo trasladarse al Parque Domínico para el velatorio del Indio Solari Accesos vehiculares Desde Capital Federal / Norte: cruzando por el Puente Pueyrredón , se puede tomar la Av. Bartolomé Mitre hasta la altura mencionada.

Desde el Sur (Quilmes / Berazategui): se puede agarrar la Av. Mitre en sentido norte hacia Avellaneda.

Por Autopista: desde la Autopista Buenos Aires - La Plata, se puede bajar en la salida de Wilde o Avellaneda, y desde allí conectar con Mitre hacia la altura de Villa Domínico. Transporte Público Líneas de colectivo 17, une Recoleta / Palermo con Wilde (pasa por la puerta).

22, conecta Retiro / Constitución con Quilmes.

24, viene desde Villa del Parque / Abasto y llega hasta Wilde (Ramal por Mitre).

85, recorre desde Ciudadela / Ramos Mejía hasta el Balneario de Quilmes.

98, conecta Once / Constitución con Quilmes / Berazategui (los ramales que van por Mitre).

148, une Constitución con Florencio Varela / Solano.

159, conecta el Correo Central / Constitución con Berazategui / Quilmes (Ramal 1 o "x Mitre").

178, une Nueva Pompeya / Zeballos.

295, línea local que conecta Lanús con la Estación de Wilde. Tren (Línea Roca) Trenes La opción es el Tren Roca (Ramal La Plata o Vía Circuito) partiendo desde Constitución. Estación Villa Domínico: Queda a unas 9 o 10 cuadras hacia el lado de las vías.

Estación Wilde: Queda aproximadamente a 1,5 km (unas 15 cuadras), desde donde se puede tomar cualquiera de los colectivos mencionados arriba sobre Av. Mitre.