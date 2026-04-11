11 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Vacaciones en Salta: el pueblo que está en la Puna y que enamora a todos los viajeros

Rodeado de montañas y en plena puna salteña, San Antonio de los Condes es un destino poco conocido e interesante para agregar al itinerario.

Por
Otro destino ideal para el próximo viaje al Norte argentino.

Otro destino ideal para el próximo viaje al Norte argentino.

Salta Argentina
  • San Antonio de los Cobres se consolida como uno de los destinos más singulares de la Puna salteña.
  • El pueblo combina tradiciones andinas, paisajes de altura y circuitos turísticos cercanos.
  • El Viaducto La Polvorilla y el Tren a las Nubes son los principales atractivos para conocer en vacaciones.
  • A su vez, la celebración de la Pachamama refuerza su identidad cultural y atrae visitantes cada año.

En el corazón de la Puna salteña, San Antonio de los Cobres se posiciona como un destino que convoca a viajeros interesados en experiencias vinculadas a la cultura andina y a los paisajes de altura. Ubicado en un entorno marcado por montañas, amplitud geográfica y condiciones climáticas exigentes, el pueblo mantiene una identidad que combina tradición y actividad turística.

Casablanca se convirtió en un punto turístico muy visitado por viajeros y creadores de contenido.
Te puede interesar:

Este pueblo es conocido como el Santorini de Uruguay y es ideal para una escapada: cómo se llama

El ritmo de vida local está atravesado por prácticas heredadas de las comunidades originarias, donde la creación artesanal y el uso de técnicas textiles tradicionales ocupan un lugar central. En ese contexto, la actividad turística se integra a la vida cotidiana sin modificar su estructura principal.

San Antonio de los Cobres, Salta (1)

Qué se puede hacer en San Antonio de los Cobres

Uno de los puntos más visitados es el Viaducto La Polvorilla, una obra de ingeniería ubicada a pocos kilómetros del casco urbano que forma parte del recorrido del Tren a las Nubes. La llegada del tren suele coincidir con ferias y propuestas culturales que reúnen a turistas y pobladores.

Desde el pueblo también se puede acceder a circuitos regionales como las Salinas Grandes, el Abra del Acay (uno de los pasos más altos del país), y localidades como La Poma o Cachi, que forman parte del mapa turístico del noroeste argentino. A su vez, las ferias artesanales permiten conocer productos elaborados con lana y técnicas tradicionales.

Otro momento relevante del calendario es la celebración de la Pachamama, cada 1 de agosto, donde se realizan rituales, música y encuentros comunitarios que reflejan la relación entre las comunidades y el entorno natural.

San Antonio de los Cobres, Salta (2)

Dónde queda San Antonio de los Cobres

El pueblo se encuentra en la provincia de Salta, dentro de la región de la Puna, a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar. Su ubicación lo convierte en un punto estratégico para recorrer distintos paisajes del noroeste, caracterizados por su geografía y condiciones climáticas particulares.

Cómo llegar a San Antonio de los Cobres

El acceso principal es a través de la Ruta Nacional 51, que conecta con la ciudad de Salta y atraviesa un recorrido de montaña. También se puede llegar mediante la Ruta 40, que permite vincular el destino con otros puntos turísticos de la región. Estas alternativas en auto ofrecen trayectos que forman parte de la experiencia de viaje, ya que permiten disfrutar los cambios del paisaje y la diversidad geográfica del norte. Desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto es por la Ruta Nacional 34, y se tarda alrededor de 20 horas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La propuesta incluye desde recorridos culturales hasta experiencias gastronómicas y espectáculos típicos.

Estos son los paseos imperdibles en los barrios de Montserrat y San Nicolás en Buenos Aires

Está atravesada por el río Tanti que forma balnearios naturales ideales para refrescarse

Conocé Córdoba: el destino turístico rodeado de cerros para conocer y meterse en la naturaleza

El pueblo salteño ideal para conocer las próximas vacaciones.

Vacaciones de invierno en Salta: el pueblo que es el corazón de los valles salteños

Un lugar cerca de la capital porteña para realizar turismo y descansar cerca de las sierras

A pocas horas de Buenos Aires: el destino para conocer y enamorarse de las montañas y paisajes

Este destino propone una experiencia más pausada, con paisajes cambiantes y actividades pensadas para disfrutar sin exigencias. 

Selva, aguas cristalinas y mucha tranquilidad: este destino de Brasil es el más elegido por los jubilados

Esta guía reúne algunos de los puntos más representativos para aprovechar al máximo una visita. 

Estos son los 25 planes que te permiten recorrer Buenos Aires en su totalidad y conocer cada detalle

Rating Cero

¿Qué le pasa a Floppy Tesouro?

El duro momento de salud que atraviesa Floppy Tesouro: "Los dolores son insoportables"

Matt Damon y su transformación para interpretar a Odiseo.

El increíble cambio que tuvo que hacer Matt Damon para la película "La Odisea"

Para los fans del UCM, eso significaría vivir momentos clave de sus series favoritas rodeados de público, con sonido envolvente y pantalla gigante, algo muy distinto a verlos en casa.

Marvel tiene planes de pasar sus series en el cine y Daredevil: Born Again podría ser la primera

La relación entre la hija y la expareja de Fort se mantiene distante.

Marta Fort liquidó a Virginia Gallardo por su supuesto romance con el exmarido de Pampita

Silvina Luna padeció fuertes dolencias antes de su muerte, provocada por operaciones estéticas y mala praxis. 

Revelan detalles del calvario de Silvina Luna durante sus últimos meses de vida: "Fue una tortura"

La pelea entre las mediáticas terminó con insultos al aire.
play

"La yarará": María Fernanda Callejón cruzó en vivo a Yanina Latorre y defendió a Denise Dumas

últimas noticias

Perú vota presidente este domingo 12 de abril.

Elecciones presidenciales en Perú: quiénes son los principales candidatos

Hace 11 minutos
play

La madrina de Ángel apuntó contra la madre: "Lo zamarreaba cuando era bebé"

Hace 18 minutos
play
El exjugador manejaba con un alto nivel de alcohol en sangre.

Llegó a ser una promesa en Boca pero deberá ir a prisión: su imprudencia al volante costó dos vidas

Hace 22 minutos
play
Marcelo Sarmiento fue campeón con Talleres en una competencia internacional histórica.

El jugador que salió campeón con Talleres en una copa internacional y hoy tiene una carpintería: de quién se trata

Hace 42 minutos
Este enfoque permite transformar una preparación habitual en una alternativa más atractiva sin sumar complejidad al proceso.

La receta de Paulina Cocina que te resuelve la cena en poco tiempo

Hace 43 minutos