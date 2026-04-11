Vacaciones en Salta: el pueblo que está en la Puna y que enamora a todos los viajeros Rodeado de montañas y en plena puna salteña, San Antonio de los Condes es un destino poco conocido e interesante para agregar al itinerario. Por + Seguir en







Otro destino ideal para el próximo viaje al Norte argentino. Salta Argentina

San Antonio de los Cobres se consolida como uno de los destinos más singulares de la Puna salteña.

El pueblo combina tradiciones andinas, paisajes de altura y circuitos turísticos cercanos.

El Viaducto La Polvorilla y el Tren a las Nubes son los principales atractivos para conocer en vacaciones.

A su vez, la celebración de la Pachamama refuerza su identidad cultural y atrae visitantes cada año. En el corazón de la Puna salteña, San Antonio de los Cobres se posiciona como un destino que convoca a viajeros interesados en experiencias vinculadas a la cultura andina y a los paisajes de altura. Ubicado en un entorno marcado por montañas, amplitud geográfica y condiciones climáticas exigentes, el pueblo mantiene una identidad que combina tradición y actividad turística.

El ritmo de vida local está atravesado por prácticas heredadas de las comunidades originarias, donde la creación artesanal y el uso de técnicas textiles tradicionales ocupan un lugar central. En ese contexto, la actividad turística se integra a la vida cotidiana sin modificar su estructura principal.

San Antonio de los Cobres, Salta (1) Visit Salta Qué se puede hacer en San Antonio de los Cobres Uno de los puntos más visitados es el Viaducto La Polvorilla, una obra de ingeniería ubicada a pocos kilómetros del casco urbano que forma parte del recorrido del Tren a las Nubes. La llegada del tren suele coincidir con ferias y propuestas culturales que reúnen a turistas y pobladores.

Desde el pueblo también se puede acceder a circuitos regionales como las Salinas Grandes, el Abra del Acay (uno de los pasos más altos del país), y localidades como La Poma o Cachi, que forman parte del mapa turístico del noroeste argentino. A su vez, las ferias artesanales permiten conocer productos elaborados con lana y técnicas tradicionales.

Otro momento relevante del calendario es la celebración de la Pachamama, cada 1 de agosto, donde se realizan rituales, música y encuentros comunitarios que reflejan la relación entre las comunidades y el entorno natural.

San Antonio de los Cobres, Salta (2) Visit Salta Dónde queda San Antonio de los Cobres El pueblo se encuentra en la provincia de Salta, dentro de la región de la Puna, a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar. Su ubicación lo convierte en un punto estratégico para recorrer distintos paisajes del noroeste, caracterizados por su geografía y condiciones climáticas particulares. Cómo llegar a San Antonio de los Cobres El acceso principal es a través de la Ruta Nacional 51, que conecta con la ciudad de Salta y atraviesa un recorrido de montaña. También se puede llegar mediante la Ruta 40, que permite vincular el destino con otros puntos turísticos de la región. Estas alternativas en auto ofrecen trayectos que forman parte de la experiencia de viaje, ya que permiten disfrutar los cambios del paisaje y la diversidad geográfica del norte. Desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto es por la Ruta Nacional 34, y se tarda alrededor de 20 horas.