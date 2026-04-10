10 de abril de 2026 Inicio
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Vacaciones de invierno en Salta: el pueblo que es el corazón de los valles salteños

Un destino poco común para conocer dentro del norte argentino, a menos de 40 kilómetros de la capital provincial salteña.

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El pueblo salteño ideal para conocer las próximas vacaciones.

El pueblo salteño ideal para conocer las próximas vacaciones.

  • El Carril, en Salta, combina arquitectura colonial, historia y gastronomía regional en un entorno de gran valor paisajístico.
  • Su cercanía con la capital provincial lo convierte en una escapada accesible y atractiva para el turismo interno.
  • La tradición culinaria, con las empanadas carrileñas como emblema, es uno de sus mayores diferenciales.
  • El pueblo también conserva huellas de episodios históricos clave, como la Batalla del Bañao.

El pueblo de El Carril, en Salta, se consolida como una opción destacada para las vacaciones de invierno en el norte argentino, en particular dentro del circuito de los Valles Calchaquíes, donde la identidad cultural, la historia y los sabores regionales conviven en un entorno de fuerte impronta colonial.

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Ubicado a apenas 37 kilómetros de la la ciudad de Salta, este destino ofrece una experiencia que combina tranquilidad, tradición y un paisaje característico del noroeste, con cerros y caminos rurales que enmarcan su fisonomía.

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Qué se puede hacer en El Carril

Entre los principales atractivos se encuentra el Museo Histórico Regional, inaugurado en 2012 en el marco del centenario del pueblo, donde se exhiben objetos vinculados a la cultura gaucha, además de promoverse actividades culturales y la venta de artesanías locales. Otro punto relevante es el predio del Bañao, espacio que recuerda la batalla librada en 1817 entre las fuerzas de Martín Miguel de Güemes y el ejército realista, lo que aporta una dimensión histórica al recorrido turístico.

La oferta gastronómica constituye uno de los pilares del destino, con la Feria de Comidas Regionales instalada en la antigua estación Facundo de Zuviría, donde se pueden degustar platos tradicionales como locro, humita y las reconocidas empanadas carrileñas, consideradas patrimonio provincial. A esto se suma la actividad agrícola, con una fuerte presencia del cultivo de tabaco, en las variedades Burley, Virginia y Criollo, que refuerza la identidad productiva local.

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Dónde queda El Carril

El Carril se encuentra en el departamento de Chicoana, dentro del Valle de Lerma, una región que se caracteriza por su cercanía con la capital salteña y por su relevancia dentro de las rutas turísticas del norte. Su ubicación estratégica lo posiciona como un punto intermedio entre la ciudad y los Valles Calchaquíes, facilitando su incorporación en itinerarios más amplios.

Cómo llegar a El Carril

El acceso principal es a través de la Ruta Nacional 68, que conecta directamente con la ciudad de Salta en un trayecto de aproximadamente 40 minutos en auto. También existen servicios de transporte público que parten desde la terminal de ómnibus de la capital provincial con frecuencias diarias. El recorrido, atravesado por paisajes rurales y pequeñas localidades, forma parte de la experiencia de viaje y permite anticipar el carácter del destino.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, en auto el camino es por la Ruta Nacional 34, pero el trayecto es de más de 17 horas; por lo que es recomendable optar por un viaje aéreo, si existe la posibilidad.

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