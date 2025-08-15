15 de agosto de 2025 Inicio
Uno de los tres mejores murales del mundo es argentino: cuál es y dónde se encuentra

La obra del artista Martín Ron se llevó el tercer puesto mundial en Street Art Cities. Una ciudad argentina se afianza como un destino clave para el muralismo.

Este nuevo logro consolida la trayectoria de Ron, quien ya había alcanzado el segundo lugar en 2022.

Nuestro país vuelve a destacarse en el escenario internacional del arte urbano gracias a la obra de Martín Ron, uno de los muralistas argentinos más reconocidos en el mundo. Su creación “Crepúsculo” obtuvo el tercer puesto en el concurso al mejor mural de 2024, organizado por la plataforma Street Art Cities, una de las más influyentes en la difusión del street art en todo el mundo.

El reconocimiento no solo premia la técnica y el impacto visual de la obra, sino también su capacidad para integrar elementos artísticos, históricos y naturales en un mismo lugar. La competencia contó con la participación de destacados artistas de diferentes países y con votación abierta al público, lo que hizo más amplio el alcance y la relevancia del certamen.

Este nuevo logro consolida la trayectoria de Ron, quien ya había alcanzado el segundo lugar en 2022, y confirma el lugar de Argentina como referente del muralismo contemporáneo. San Nicolás, escenario de esta pieza, se transformó así como un punto clave para los amantes del arte callejero que buscan descubrir creaciones de nivel mundial.

Crepusculo

Cuál es el mural argentino que fue reconocido como el tercero mejor del mundo

La obra premiada lleva el título de “Crepúsculo” y es la tercera que Martín Ron realiza en la ciudad bonaerense de San Nicolás. El mural, ubicado en la contrafachada del edificio de Mitre 189, retrata a una joven pelirroja con vestido floreado, situada en uno de los arroyos del río Paraná. En su mano izquierda sostiene un paraguas rosa y en la derecha una lapicera, en alusión a la firma del histórico Acuerdo de San Nicolás del 31 de mayo de 1852.

Esta pieza incluye en una misma imagen la calidez de la paleta cromática, la fuerza del relato histórico y la conexión con el entorno natural. Para Ron, el premio representa un reconocimiento colectivo: agradeció a quienes votaron y destacó que este tipo de distinciones ponen a la ciudad y al país en el mapa del street art global.

Crepusculo

El certamen no estuvo exento de controversias, ya que el artista denunció intentos de manipulación de votos por parte de algunos participantes. Sin embargo, la organización garantizó la transparencia del resultado final. En el podio, Ron fue acompañado por el chileno Cristóbal Persona, ganador con “Charanguista andino” en España, y el británico Peachzz, segundo con “Ensueño” en el Reino Unido.

