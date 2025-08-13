13 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Viajar a Salta: el pueblito rodeado de cerros que parte del recorrido del Tren a las Nubes

Ubicado a más de 3.700 metros, este lugar combina tradición, paisajes imponentes y un papel clave en el turismo del noroeste argentino.

Por
El destino de Salta que te va a enamorar.

El destino de Salta que te va a enamorar.

Nordic

En lo alto del altiplano, donde el aire se vuelve fino y las noches cortan la piel, se encuentra un pequeño poblado en Salta que parece resistir el paso del tiempo. Las calles polvorientas, custodiadas por cerros de tonos ocres y rojizos, dibujan una postal típica de la Puna.

Una ciudad a pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.
Te puede interesar:

El destino perfecto cerca de Buenos Aires para una escapada: río, naturaleza y parrillas

La vida aquí transcurre a un ritmo distinto. Los días soleados invitan a recorrer sus alrededores, mientras que el frío nocturno recuerda que la altura no perdona. Entre charlas en las veredas y el aroma a lana recién tejida, el lugar conserva costumbres ancestrales que siguen vivas gracias a sus habitantes.

Pese a su tamaño, San Antonio de los Cobres es un punto estratégico en las rutas que conectan algunos de los paisajes más emblemáticos del noroeste. Desde aquí se abren caminos hacia salares, quebradas y pasos de montaña que desafían a los vehículos y maravillan a los viajeros.

San Antonio de los Cobres

Dónde queda San Antonio de los Cobres

San Antonio de los Cobres está ubicado a 3.760 metros sobre el nivel del mar, en una zona árida de la Puna salteña. El entorno es agreste, marcado por la amplitud térmica y la escasa vegetación. Caminar sin apuro y mantener la hidratación son consejos básicos para evitar el apunamiento, o soroche, que puede afectar a quienes no están acostumbrados a la altura.

Su posición lo convierte en un enlace natural entre distintos destinos del norte argentino. Desde sus calles parten rutas hacia las Salinas Grandes en Jujuy, el Abra del Acay —uno de los pasos más altos de la región—, y pueblos como La Poma y Cachi, que guardan su propio encanto.

Qué puedo hacer en San Antonio de los Cobres

El pueblo ofrece alojamiento, hosterías, almacenes, restaurantes y una estación de servicio. En sus calles es común encontrar tejidos y artesanías elaborados por manos locales, piezas que rescatan técnicas transmitidas de generación en generación. El clima es fresco todo el año, con jornadas soleadas y noches frías.

Uno de los atractivos más importantes es el Viaducto La Polvorilla, situado a 17 kilómetros por un camino de ripio. Esta estructura de acero, con 223,5 metros de largo y 63 de altura, es una obra maestra de la ingeniería ferroviaria. Su trazo curvo fue diseñado para el paso del Ramal C14, que unía Argentina con Chile, y hoy es el punto culminante de un recorrido turístico de fama internacional. Los días en que llega el tren, el lugar se transforma con una feria artesanal que recibe a los visitantes.

La tradición también tiene su cita obligada el 1 de agosto con la Fiesta Nacional de la Pachamama. Este ritual ancestral congrega a vecinos y comunidades de zonas cercanas para agradecer a la Madre Tierra, combinando música, ofrendas y comida típica.

San Antonio de los Cobres

Cómo llegar a San Antonio de los Cobres

El acceso principal es por la Ruta Nacional 51, que conecta con la ciudad de Salta y acompaña buena parte del trazado ferroviario. Desde aquí, la Ruta 40 abre dos alternativas: hacia el norte, conduce a las Salinas Grandes; hacia el sur, atraviesa el imponente Abra del Acay antes de descender hacia La Poma y Cachi.

La distancia con la capital salteña es de 170 kilómetros, mientras que las Salinas Grandes se encuentran a 102 kilómetros. Otros puntos cercanos son La Poma (90 km), Cachi (145 km) y Purmamarca, en Jujuy (156 km).

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un dique que permite hacer una gran cantidad de actividades acuáticas.

Turismo en Argentina: el precioso dique que te va a enamorar

Una propuesta imperdible para hacer una escapada.

Está cerca de Buenos Aires y hace la Fiesta de la Mujer Campesina: un pueblo ideal para una escapada

Se encuentra a 1.350 metros sobre el nivel del mar.

Turismo en Argentina: es un pueblito y tiene paisajes soñados

El hermoso destino de Salta para conocer. 

Viajar a Salta: el destino que nadie conoce y te va a encantar

Este pueblo ofrece la oportunidad única de desconectarse completamente del mundo moderno.

Turismo en Argentina: está en el norte y es un pueblo de altura que no todos conocen

Islas es un pequeño pueblo bonaerense que combina tranquilidad rural, pastelería casera y actividades culturales.

Está cerca de Buenos Aires y se destaca su pastelería: el pueblito que te va a volver loco

Rating Cero

Lali Espósito eligió a Alan Lenz en lugar de Valentina y las redes estallaron.
play

Escándalo en La Voz Argentina 2025: la polémica elección de Lali Espósito que hizo estallar a las redes

Un film familiar llegó a Netflix en agosto 2025.
play

Cigüeñas, la historia que no te contaron es la película que volvió a ser tendencia en Netflix: de qué se trata

Tiene muy pocos capítulos, está en Netflix y es una serie que marcó un antes y un después

No se ha confirmado cuál será el rol de Paladín en el nuevo spin-off de Bruja Escarlata y Visión para Disney Plus.

Marvel apostará por un villano interesante e infravalorado en la próxima serie de Vision

Martina Pereyra, recordada por su participación en Gran Hermano.

La impresionante transformación de Martina Pereyra de Gran Hermano: notable cambio de look

A pesar de la compra, Skydance podría desprenderse de sus inversiones en Argentina.

Skydance compró Paramount Global: qué pasará con Telefe tras la millonaria fusión

últimas noticias

Condenaron a Claudio Contardi a 19 años de prisión.

Juicio de Julieta Prandi: condenaron a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual

Hace 13 minutos
Los integrantes del equipo argentino de Copa Davis.

Con una novedad, se confirmó el equipo de Argentina para enfrentar a Países Bajos por la Copa Davis

Hace 26 minutos
Segúnla autopsia, Williams Quispe Quenta murió a causa de un edema agudo de pulmón ycongestión visceral generalizada

Detuvieron a otra viuda negra, acusada por la muerte de un joven en Ciudadela

Hace 28 minutos
La Comisión de Acción Social y Salud Pública elevó un pedido de informe al Gobierno tras las muertes por fentanilo contaminado.

Fentanilo contaminado: Diputados realizó un pedido de informe al Gobierno ante la creciente cantidad de muertes

Hace 40 minutos
play

Causa $LIBRA: investigan posibles "pagos indirectos a funcionarios públicos"

Hace 41 minutos