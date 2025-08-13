Tormenta de Santa Rosa: cuándo es y a qué provincias afectará Los observadores meteorológicos describieron el fenómeno climático que se le atribuye a la patrona de América. Por







La tormenta de Santa Rosa es una expresión popular para nombrar un temporal de lluvia y viento a fines de agosto. Redes Sociales

La tormenta de Santa Rosa llega este 2025 a la Argentina a fines de agosto, y podría coincidir con el día en que se celebra el día de Santa Rosa de Lima, el 30 de agosto. Es la Patrona de América y la primera mujer que fue canonizada por la Iglesia Católica de Latinoamérica.

El mito sobre el fenómeno climático nació en 1615, cuando Lima estaba siendo atacada por piratas holandeses, y se salvó gracias a una gran tormenta que dispersó la flota. A partir de ahí, la leyenda dice que gracias a los rezos organizados por Isabel Flores de Oliva, conocida luego como Santa Rosa de Lima, en Perú.

Integrantes del Observatorio Central Buenos Aires (OCBA), que depende del SMN, revisaron una base de datos de más de 100 años y consideraron los datos desde el 25 de agosto al 4 de septiembre (5 días antes y después de Santa Rosa) desde 1906 hasta 2023.

El resultado del análisis demostró que, en los 118 años de registro, en 67 oportunidades (57% de los casos) se produjeron tormentas en esas fechas, aunque no siempre estuvieron asociadas a precipitaciones intensas o abundantes. Lo cierto es que como este límite no está del todo claro, cualquier tormenta entre agosto y septiembre podría ser 'la de Santa Rosa'", sostuvo el sitio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En qué regiones es frecuente la tormenta de Santa Rosa En el sitio web del SMN aseguraron que "en regiones como la Patagonia no es común tener la formación de tormentas, así que la frecuencia de Santa Rosa es muy baja". Agregaron que algo similar ocurre en el Noroeste Argentino (NOA), donde la estación es seca y predominan los días despejados y con mucho sol.