13 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Tormenta de Santa Rosa: cuándo es y a qué provincias afectará

Los observadores meteorológicos describieron el fenómeno climático que se le atribuye a la patrona de América.

Por
La tormenta de Santa Rosa es una expresión popular para nombrar un temporal de lluvia y viento a fines de agosto.

La tormenta de Santa Rosa es una expresión popular para nombrar un temporal de lluvia y viento a fines de agosto.

Redes Sociales

La tormenta de Santa Rosa llega este 2025 a la Argentina a fines de agosto, y podría coincidir con el día en que se celebra el día de Santa Rosa de Lima, el 30 de agosto. Es la Patrona de América y la primera mujer que fue canonizada por la Iglesia Católica de Latinoamérica.

Te puede interesar:

Video: así trasladaron al exmarido de Julieta Prandi a una comisaría tras ser condenado

El mito sobre el fenómeno climático nació en 1615, cuando Lima estaba siendo atacada por piratas holandeses, y se salvó gracias a una gran tormenta que dispersó la flota. A partir de ahí, la leyenda dice que gracias a los rezos organizados por Isabel Flores de Oliva, conocida luego como Santa Rosa de Lima, en Perú.

Integrantes del Observatorio Central Buenos Aires (OCBA), que depende del SMN, revisaron una base de datos de más de 100 años y consideraron los datos desde el 25 de agosto al 4 de septiembre (5 días antes y después de Santa Rosa) desde 1906 hasta 2023.

El resultado del análisis demostró que, en los 118 años de registro, en 67 oportunidades (57% de los casos) se produjeron tormentas en esas fechas, aunque no siempre estuvieron asociadas a precipitaciones intensas o abundantes. Lo cierto es que como este límite no está del todo claro, cualquier tormenta entre agosto y septiembre podría ser 'la de Santa Rosa'", sostuvo el sitio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En qué regiones es frecuente la tormenta de Santa Rosa

En el sitio web del SMN aseguraron que "en regiones como la Patagonia no es común tener la formación de tormentas, así que la frecuencia de Santa Rosa es muy baja". Agregaron que algo similar ocurre en el Noroeste Argentino (NOA), donde la estación es seca y predominan los días despejados y con mucho sol.

En las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones "sí es frecuente la generación de tormentas en esta época es en el centro y noreste argentino", resaltaron.

Sanra Rosa de Lima

Porqué Santa Rosa de Lima se celebra el 30 de agosto

La festividad de Santa Rosa de Lima se celebra el 30 de agosto porque este día fue establecido como su fecha de conmemoración tras su canonización por el Papa Clemente X en 1671. Aunque su muerte ocurrió el 24 de agosto, la fiesta de San Bartolomé ya ocupaba esa fecha en el calendario litúrgico, por lo que se eligió el 30 de agosto como alternativa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Martín Llaryora formó parte de la Semana Social. 

"Rosca" eclesial-política: Kicillof y Llaryora le pegaron a Milei ante obispos y sindicalistas

play

García Cuerva: "Somos custodios de los discapacitados, no podemos desentendernos de los que sufren"

play

"Por este camino hay menos pan, trabajo, paz y libertad": San Cayetano en la era Milei

El jueves habrá una multitudinaria movilización de Liniers a Plaza de Mayo.

Fuerte advertencia de la Iglesia en la previa de San Cayetano: "Cuidar las fuentes laborales debe ser una prioridad"

play

Vigilia en San Cayetano: ya llegan los fieles a la basílica a pedir por pan y trabajo

El presidente de los obispos, Marcelo Colombo.

Obispos y gobernadores activan la "rosca" eclesial-política en la Semana Social

Rating Cero

La mediática detalló a sus miles de seguidores que está padeciendo las secuelas de un tratamiento estético.

Eliana Guercio reveló la razón por la que le preocupa su estado de salud: "Tengo reacciones adversas"

Con pocos recursos pero mucha decisión estética, el universo sonoro del EP toma forma también desde la imagen.
play

Cabezas de remolino, la banda de pop alternativo estrena su nuevo EP Flores Rojas

El actor recordó que le salvaron una pierna en el Hospital Garrahan.

La estremecedora historia de Mariano Martínez en el Garrahan: "Me salvaron la pierna contra todos los pronósticos"

La producción de Netflix llega a la plataforma de streaming este 14 de agosto.

Cómo es En el barro, la serie de Netflix centrada en el universo de El Marginal

play

Benja Torres: "Hay intolerancia a la opinión ajena, todos estamos más susceptibles"

El reconocido futbolista Alexis Sanchez enfrenta rumores con su pareja

¿Se hizo realidad? Este es el rumor que atraviesa Alexis Sánchez junto a su pareja y tiene a todos en vilo

últimas noticias

Docentes universitarios rechazan el aumento anunciado por el Gobierno: Continúa el deterioro de los salarial

Docentes universitarios rechazan el aumento anunciado por el Gobierno: "Continúa el deterioro de los salarial"

Hace 8 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 14 de agosto

Hace 15 minutos
La mediática detalló a sus miles de seguidores que está padeciendo las secuelas de un tratamiento estético.

Eliana Guercio reveló la razón por la que le preocupa su estado de salud: "Tengo reacciones adversas"

Hace 30 minutos
Donald Trump junto a Vladimir Putin.

Donald Trump advirtió por "consecuencias muy graves" si Rusia no detiene la guerra con Ucrania

Hace 35 minutos
La tormenta de Santa Rosa es una expresión popular para nombrar un temporal de lluvia y viento a fines de agosto.

Tormenta de Santa Rosa: cuándo es y a qué provincias afectará

Hace 1 hora