Cómo es el mural al Papa Francisco que está frente a un histórico monumento argentino La obra más grande del mundo dedicado al pontífice argentino no solo impacta por su tamaño y realismo, sino que también recuerda su legado: un mensaje de paz, humildad y compromiso con los más vulnerables.







¿Cómo es el mural al Papa Francisco que está frente a un histórico monumento argentino: en pleno centro de La Plata?.

¿Cómo es el mural al Papa Francisco que está frente a un histórico monumento argentino: en pleno centro de La Plata?: frente a la una majestuosa Catedral, se inauguró el arte más grande del mundo dedicado al Papa Francisco.

Más que una figura religiosa, el Papa Francisco es recordado por un legado que trasciende fronteras y credos. Desde su elección en 2013 como el primer pontífice latinoamericano, marcó su papado con gestos de cercanía, un lenguaje claro y un compromiso firme con los más vulnerables. Su mensaje insistió en la necesidad de construir puentes en lugar de muros, de cuidar la “casa común” frente a la crisis climática y de promover la fraternidad entre pueblos y culturas.

También impulsó reformas internas en la Iglesia, apostó por una mayor transparencia y abrió espacios de diálogo sobre temas que históricamente habían sido tabú. Su defensa de la paz, su postura crítica frente a la guerra y su llamado a una economía más humana lo convirtieron en una de las voces morales más influyentes del mundo contemporáneo.

Mural papa francisco Así es el mural del Papa Francisco que se destaca frente a la Catedral de La Plata La obra, de casi 50 metros de alto por más de 5 de ancho, muestra al pontífice argentino sonriendo y sosteniendo una paloma blanca, símbolo de paz y fraternidad. La imagen, inspirada en una icónica foto de 2013, se ha convertido en un nuevo punto de referencia para vecinos y turistas.

El mural fue realizado por el reconocido artista Martín Ron junto a un equipo de cinco muralistas, empleando una técnica hiperrealista que resalta cada detalle del rostro y las manos del Papa. Pintado sobre un edificio de la esquina de 14 y 54, la obra tardó unos 20 días en completarse y cuenta con iluminación especial para que pueda apreciarse también de noche. Como guiño personal, Ron inició el trabajo con la frase “Hola mamá”, que luego quedó cubierta por la imagen definitiva.

Más que un homenaje religioso, el mural busca resignificar el espacio público y sumar valor cultural a la ciudad. Su ubicación, justo frente a uno de los templos más imponentes de América Latina, potencia su impacto simbólico y lo proyecta como una postal icónica de La Plata. Con su combinación de arte urbano y mensaje de paz, esta obra promete convertirse en una parada obligada para quienes visiten la capital bonaerense.