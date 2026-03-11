11 de marzo de 2026 Inicio
Una víctima de las gitanas estafadoras de Lomas de Zamora contó cómo fue engañada

A pesar de que una de las acusadas recibió la eximición de prisión, las tres mujeres continúan prófugas. Tras conocerse la historia de Merlín Díaz, otra víctima salió a hablar, denunció que fue engañada y le robaron su dinero.

Gitanas estafadoras de Lomas de Zamora: se conoció el relato de una nueva víctima

Gitanas estafadoras de Lomas de Zamora: se conoció el relato de una nueva víctima

Todo quedó captado por las cámaras de seguridad.
En diálogo con Telenoche, una nueva víctima de Marta Mitrovich, una de las tres gitanas, se animó a contar cómo la estafó a ella y que denunció en 2022.

Estafa peluquera 6-3-26

"Me pasó lo que le pasa a la gente vulnerable. Te encontrás con gente que se aprovecha del mal momento de los demás", aseguró la mujer. También aclaró que nunca pensó que iba a caer en un engaño de este tipo.

En relación con la situación, Mercedes explicó que "callé muchos años. De hecho, salgo así porque ni mi familia sabe lo que pasó. Y la manera de trabajar de esta gente es gracias al silencio de los que somos víctimas".

"Te da tanta vergüenza ir a denunciar. O sea, yo es el día de hoy que no me puedo perdonar lo que hice. Y hay otra cosa. Yo leía los comentarios que ponía la gente: ‘Porque son ignorantes’. Yo no soy ignorante", remarcó.

Revelaron los últimos chats de la peluquera que se quitó la vida tras sufrir una estafa millonaria

Se conocieron los mensajes que Merlín Díaz, la peluquera que se suicidó tras un millonario robo, envió por WhatsApp a sus estafadoras. La joven de 30 años mantuvo contacto con tres mujeres que le prometieron una sanación espiritual en su local. "Estaba tan bien y llegaron ustedes, malditas", escribió. El crudo mensaje forma parte del material probatorio que revela cómo el engaño derivó en una drástica decisión.

Todo comenzó el pasado 15 de enero, cuando las acusadas ingresaron al comercio ubicado en Ingeniero Budge para atenderse. En esas charlas, Mirta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yovanich y María Silvia Mitrovich manipularon a Díaz con falsas creencias: las mujeres le aseguraron que un "trabajo malicioso" impedía el progreso económico de su negocio.

A pesar de las advertencias de su marido, la joven continuó el vínculo con las supuestas videntes en secreto. "Ya necesito liberarme de todo. Quiero estar tranquila, en paz. Y sacarme de una vez todo este mal que tengo", escribió Merlín a una de las sospechosas involucradas. Ella buscaba una solución mágica.

peluquera engaño gitanas

Merlín confió su dinero a sus clientas y todo quedó registrado en los chats que hoy forman parte de la causa. "Siempre que vengan, serán muy bien recibidas y muy bien atendidas en este local. Después, cuando terminemos todo, haremos un recuerdo para cada una", envió la víctima a través de WhatsApp.

El 20 de enero, las implicadas regresaron al establecimiento para retirar la suma de $14 millones en efectivo. Según el relato judicial, el dinero volvería a manos de su dueña una vez concretado el rito. Sin embargo, las estafadoras desaparecieron con el botín y cortaron todo tipo de comunicación.

Al notar la falta de respuesta, la mujer envió advertencias desesperadas ante el silencio de las mujeres involucradas en la estafa. "Mari, ¿por qué no me contestan? Yo confié en ustedes. ¿Me mintieron?", reclamó. "Yo las voy a esperar hasta las 19. Si no llegan, van a cargar con mi vida", señaló la peluquera. Luego sumó: "Si me llega a pasar algo, ustedes serán las culpables".

Minutos antes de ingerir ácido muriático, la joven grabó un video y redactó una carta para señalar a las responsables. "Mire señora, por su culpa mire lo que voy a hacer ahora", le dijo a una de ellas. "Estaba tan tranquila. Estaba tan bien y llegaron ustedes, malditas", arremetió entre lágrimas. "Las gitanas son las culpables. Me robaron toda mi vida, me robaron mi plata", confesó mientras enfocaba la botella de veneno.

El fiscal Ignacio Torrigino ordenó la detención inmediata de las tres sospechosas, quienes utilizaron identidades falsas durante el proceso. Según informó Diario Conurbano, las cámaras de seguridad del local permitieron identificar a las prófugas tras el trágico fallecimiento. La policía busca intensamente a las autoras de este fraude fatal.

Quiénes son las gitanas estafadoras

El UFI 19 empezó una investigación que incluyó la revisión de las cámaras de seguridad del local y de la zona que permitieron constatar la presencia de las tres mujeres que realizaron la estafa. A su vez, una empleada de la peluquería brindó información de las veces que fueron las gitanas al local y contó que llegó a escuchar algunas oraciones y rezos que le hacían repetir a la víctima.

El análisis de las grabaciones, las pruebas de campo y el rastreo del número telefónico utilizado por una de las gitanas permitió identificar a las sospechosas. Las imputadas, además, se valieron de identidades falsas. A pesar de que la Policía realizó cuatro allanamientos en el barrio La Perla, en Temperley, no logró localizarlas.

A pedido del fiscal Torrigino, la jueza de Garantías N°6 de Lomas de Zamora, Laura Ninni, emitió la orden de detención contra las tres acusadas: Mirta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yovanovich y María Silvia Mitrovich, quienes enfrentan cargos por el delito de estafa. Sólo una de ellas cuenta con antecedentes penales.

