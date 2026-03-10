10 de marzo de 2026 Inicio
Video: un preso intentó atacar a un fiscal durante una audiencia y rompió un televisor

Axel Hernán Rojas fue el protagonista del violento episodio en una sesión judicial donde era acusado de fracturarle el dedo a un penitenciario, ya en la cárcel. Ante esto, se le abrió otra causa.

El violento episodio dejó un televisor roto.

Un presidiario era juzgado en San Juan por haberle fracturado el dedo a un penitenciario al golpearlo con un palo dentro de un penal y aprovechó una audiencia judicial para atacar al fiscal que llevaba la causa y rompió un televisor a los golpes. Ante esto, se le abrió una tercera causa.

Sólo una de las tres estafadoras cuenta con antecedentes penales. 
Te puede interesar:

Gitanas estafadoras de Lomas de Zamora: una de las acusadas recibió el beneficio de la eximición de prisión

Axel Hernán Rojas, de 28 años, era acusado formalmente por lesiones graves, pero sobre el final del encuentro se descontroló la situación en el momento en el que un policía le colocaba las esposas para poder trasladarlo.

Fue entonces que aprovechó el momento para atacar al fiscal José Plaza. Sin embargo, lograron contenerlo rápidamente, pero el preso continuó con el forcejeo. Tanto fue así que le dio un golpe a la pantalla que estaba en la sala, la cual terminó destruida.

Plaza habló luego de lo sucedido en Tiempo de San Juan y aseguró que “no se sintió amenazado”. El hecho encendió las alarmas por el tipo de seguridad que hay en el lugar.

