Video: un preso intentó atacar a un fiscal durante una audiencia y rompió un televisor Axel Hernán Rojas fue el protagonista del violento episodio en una sesión judicial donde era acusado de fracturarle el dedo a un penitenciario, ya en la cárcel. Ante esto, se le abrió otra causa.







El violento episodio dejó un televisor roto. Redes sociales

Un presidiario era juzgado en San Juan por haberle fracturado el dedo a un penitenciario al golpearlo con un palo dentro de un penal y aprovechó una audiencia judicial para atacar al fiscal que llevaba la causa y rompió un televisor a los golpes. Ante esto, se le abrió una tercera causa.

Axel Hernán Rojas, de 28 años, era acusado formalmente por lesiones graves, pero sobre el final del encuentro se descontroló la situación en el momento en el que un policía le colocaba las esposas para poder trasladarlo.

Fue entonces que aprovechó el momento para atacar al fiscal José Plaza. Sin embargo, lograron contenerlo rápidamente, pero el preso continuó con el forcejeo. Tanto fue así que le dio un golpe a la pantalla que estaba en la sala, la cual terminó destruida.

Rojas acumula varias causas penales y antecedentes en el Penal de Chimbas. Incluso, en 2025 fue condenado por romper el celular que los internos usan para comunicarse con sus familias.

Plaza habló luego de lo sucedido en Tiempo de San Juan y aseguró que “no se sintió amenazado”. El hecho encendió las alarmas por el tipo de seguridad que hay en el lugar.