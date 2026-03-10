La policía se enfrentó a los tiros con una "banda roba coches" en una pool party Agentes del GAD ingresaron a una vivienda en el barrio 9 de Abril y lograron detener a integrantes de una organización criminal. Durante el operativo se produjo un enfrentamiento y uno de los sospechosos resultó herido en la cabeza. Murió en el hospital. Por + Seguir en







Un operativo policial terminó en un enfrentamiento a los tiros con 15 delincuentes. Hay un muerto.

Un operativo policial derivó en un intenso tiroteo entre agentes del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y un grupo de 15 sospechosos, en el marco de una investigación por robos de autos y entraderas en la zona sur bonaerense. El allanamiento se llevó a cabo en una casa quinta de Esteban Echeverría, donde se desarrollaba una fiesta en la pileta. Tras el enfrentamiento, uno de los delincuentes resultó herido en la cabeza y falleció luego en el hospital.

De acuerdo con fuentes de la causa, los efectivos policiales llegaron al lugar tras detectar la presencia de al menos dos integrantes de una banda delictiva que estaba bajo investigación en Lomas de Zamora. El tiroteo comenzó cuando los efectivos del GAD ingresaron a la propiedad donde se llevaba a cabo una pool party, y un hombre armado abrió fuego desde la planta alta de la casa quinta.

Los agentes respondieron con disparos y uno de los sospechosos sufrió una herida en la cabeza. Tras el enfrentamiento, fue trasladado de urgencia al hospital zonal, donde finalmente falleció. En paralelo, el operativo permitió a la policía detener al resto de los presuntos integrantes de la organización criminal.

La "banda roba coches" Los sospechosos detenidos quedaron imputados por asociación ilícita, robo agravado con armas de fuego y encubrimiento, por disposición de la UFI N° 3 de Lomas de Zamora. Según la investigación judicial, la banda de delincuentes estaba dedicada al robo de vehículos en el sur del conurbano, que luego eran adulterados para su venta o utilizados para cometer entraderas en la zona.

De acuerdo a las fuentes policiales, el grupo delictivo tenía una estructura con roles específicos, desde los encargados de los robos violentos, proveedores de armas y documentación, hasta quienes se encargaban adulterar los autos y la administración del dinero robado. Según lo informado por el Juzgado, la causa acumula al menos 15 hechos comprobados, y se realizaron 33 órdenes de allanamiento con 15 detenciones. El líder de la banda ya se encontraba detenido en un penal de la provincia de Buenos Aires.