La Justicia resolvió otorgar la libertad bajo caución a una de las implicadas en la estafa de la peluquera que se quitó la vida tras entregarle todos sus ahorros.

En la noche del viernes, la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora aceptó el pedido de la defensa y otorgó la eximición de prisión a una de las tres mujeres gitanas prófugas. Están acusadas de haber cometido una estafa que terminó en tragedia: una joven peluquera de 30 años se quitó la vida después de entregarles todos sus ahorros, equivalentes a 14 millones de pesos.

Según revelaron en el sitio Diario Conurbano, los jueces justificaron su accionar debido a que la acusada no cuenta con antecedentes penales y que la pena en expectativa es baja. Las tres mujeres gitanas escaparon con el dinero tras engañar a la peluquera de 30 años y permanecen prófugas desde el 20 de enero.

Los investigadores temen que en los próximos días, otro abogado defensor presente un pedido similar y que la Cámara vuelva a otorgar el beneficio. Por otra parte, trascendió que la policía desplegó un operativo de búsqueda para localizar el paradero de las gitanas estafadoras en dos provincias del interior del país.

El caso se originó el pasado 15 de enero, cuando tres mujeres se presentaron en la peluquería de Merlín Díaz, una joven peruana de 30 años, ubicada en la esquina de San Juan y Olimpo, en el barrio Olimpo de Ingeniero Budge. El 20 de enero, las gitanas, que residían en el barrio La Perla de Temperley, regresaron a la peluquería y le aseguraron a Merlín Díaz que debían realizar una " limpieza sobre su dinero" para liberarla de una supuesta maldición.

Tras haber ganado su confianza, la mujer de 30 años les entregó todos los ahorros de su familia, unos 14 millones de pesos , con la promesa de que después de hacer un "trabajo" sobre los billetes se los devolverían. Sin embargo, con el paso de las horas dejaron de responder a sus mensajes. Desesperada, la víctima les envió mensajes en los que les advertía que si no le devolvían el dinero, iba tomarse una botella de ácido muriático. Según relató uno de los investigadores, la gitana con la que chateaba leía los mensajes pero nunca contestaba.

Ese mismo día, Merlín Díaz se tomó la botella con el ácido y luego le pidió ayuda a su pareja porque se sentía muy mal. El marido la llevo al hospital donde terminó falleciendo. En el viaje le confesó que las gitanas de las que le había hablado la habían estafado y le pidió que la perdonará. “Dejó cartas incriminando a estas mujeres y le pidió que revisara sus chats para entender lo que había ocurrido”, precisaron los investigadores.

Quiénes son las gitanas estafadoras

El UFI 19 empezó una investigación que incluyó la revisión de las cámaras de seguridad del local y de la zona que permitieron constatar la presencia de las tres mujeres que realizaron la estafa. A su vez, una empleada de la peluquería brindó información de las veces que fueron las gitanas al local y contó que llegó a escuchar algunas oraciones y rezos que le hacían repetir a la víctima.

El análisis de las grabaciones, las pruebas de campo y el rastreo del número telefónico utilizado por una de las gitanas permitió identificar a las sospechosas. Las imputadas, además, se valieron de identidades falsas. A pesar de que la Policía realizó cuatro allanamientos en el barrio La Perla, en Temperley, no logró localizarlas.

A pedido del fiscal Torrigino, la jueza de Garantías N°6 de Lomas de Zamora, Laura Ninni, emitió la orden de detención contra las tres acusadas: Mirta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yovanovich y María Silvia Mitrovich, quienes enfrentan cargos por el delito de estafa. Sólo una de ellas cuenta con antecedentes penales.