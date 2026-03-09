Fin de la búsqueda y tragedia: hallaron muerto al bahiense desaparecido en el Partido de la Costa Alejandro Stankevicius, de 78 años, fue encontrado sin vida a metros del acceso a Costa del Este, tras varios días de intensa búsqueda por parte de su familia y la policía de la zona. El hombre tenía problemas cardiorrespiratorios y había sufrido un cambio en su medicación que lo desorientó. Por + Seguir en







El hombre se había ido de su vivienda en la madrugada del miércoles 25 de febrero y desde ese momento no se supo de su paradero.

La intensa búsqueda de Alejandro Stankevicius, el bahiense de 78 años que se encontraba desaparecido desde el 25 de febrero en el Partido de La Costa, tuvo un doloroso final en las últimas horas. Un familiar confirmó que su cuerpo fue hallado a la vera de la Ruta 11, en inmediaciones del acceso a la localidad balnearia de Costa del Este.

El hallazgo de cuerpo sin vida se produjo durante la mañana de este lunes, en una zona cercana al primer cartel publicitario ubicado sobre la ruta. En el lugar trabajaban efectivos policiales que formaban parte del operativo de búsqueda, lo que permitió dar con el paradero del hombre y cerrar una investigación que mantenía preocupada a la comunidad. Un familiar del bahiense fue quien confirmó a la redacción de La Brújula 24 la identidad del fallecido.

Por su parte, el fiscal de la causa, Pablo Masciolli, titular de la Fiscalía Nº1 descentralizada del Partido de La Costa, confirmó que el hallazgo del cuerpo se produjo en el marco de las tareas de búsqueda iniciadas hace casi dos semanas por la averiguación de paradero."Encontramos un cuerpo en la salida de la localidad, en el mismo sector donde había sido visto por última vez el causante. Se trata de un masculino cuyas características coinciden con la persona que estábamos buscando', indicó el fiscal.

De todas maneras, la autoridad aclaró que la identidad del cuerpo aún no está confirmada y que será necesario avanzar con distintos estudios para establecerla con certeza. "Todavía resta corroborarlo. Tenemos pendiente la autopsia y otras diligencias que permitan confirmar la identidad, dado el estado en que se encuentra el cuerpo". explicó.

Alejandro Stankevicius había sido visto por última vez en la madrugada del 25 de febrero en Costa del Este, localidad en la que residía desde hacía un tiempo. Su desaparición dio lugar a un amplio operativo de búsqueda que incluyó rastrillajes terrestres, el uso de drones, perros especializados y la participación de diversas fuerzas de seguridad.

El hombre de 78 años padecía Parkinson, problemas cardíacos y tenía colocado un cardiodesfibrilador. Además, había sufrido el cambio en una de sus medicaciones, según relató su hija en redes sociales, lo que pudo haber provocado su desorientación. La investigación por la desaparición llevaba alrededor de 13 días y seguirá con distintas medidas judiciales para esclarecer las circunstancias del hecho.