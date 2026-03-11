Castelar: contrataron a un albañil para hacer una obra en su casa y les robó los ahorros de su vida La víctima reconoció al hombre que había trabajado en su casa a través de las cámaras de seguridad. Allí no solo se veía cuando se llevaba el dinero, sino también cómo sustrajo otros objetos de valor. Por + Seguir en







Todo quedó captado por las cámaras de seguridad. Redes sociales

Una familia que había contratado a un albañil para realizar una obra en su vivienda de Castelar denunció la desaparición de los ahorros de toda su vida. Gracias a las cámaras de seguridad del domicilio, descubrieron que la persona que había ingresado y se había llevado el dinero era el propio trabajador.

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Blas Parera al 400. De acuerdo con fuentes policiales, al regresar a su casa el propietario se encontró con la puerta de ingreso forzada y constató la faltante de sus ahorros junto con diversos objetos de valor.

El avance de la investigación confirmó que lo clave fueron las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio. En las grabaciones se observa a dos hombres que, tras violentar el acceso con una barreta, ingresaron con rapidez a la vivienda.

Embed - ALBAÑIL INFIEL EN CASTELAR: LE ROBÓ CON UN CÓMPLICE A MUJER QUE LO CONTRATÓ Uno de ellos llevaba un casco de moto negro para evitar ser identificado y transportaba una mochila en la que guardó parte de los elementos sustraídos.

Pese a ese intento por ocultar su identidad, el dueño de la casa aseguró haber reconocido al hombre por su contextura y sus movimientos al revisar las imágenes. Según relató, se trataba de un vecino del barrio que además había realizado trabajos de albañilería en la vivienda pocos días antes.