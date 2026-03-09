9 de marzo de 2026 Inicio
"Tengo hijos por favor": el violento robo que sufrió un chofer de app en Ingeniero Budge

La suplica del conductor de aplicación quedó registrada en las cámaras de seguridad de la zona tras ser asaltado por delincuentes a plena luz del día y con gente alrededor. Nadie intervino.

El hecho ocurrió en la esquina de Lavardén y Baradero, a media cuadra del colegio Calabrini.

El hecho ocurrió en la esquina de Lavardén y Baradero, a media cuadra del colegio Calabrini.

El hecho ocurrió en la esquina de Lavardén y Baradero, a media cuadra del colegio Calabrini.

Un chofer de una aplicación de viajes fue asaltado en Ingeniero Budge y las cámaras de seguridad registraron su desesperada súplica: "Tengo hijos, por favor". El violento episodio ocurrió la semana pasada y a plena luz del día, en la esquina de Lavardén y Baradero, a pocos metros del colegio Calabrini. A pesar de que había gente circulando, nadie intervino para ayudar al hombre.

La grabación difundida luego en redes sociales, expone el brutal accionar de los delincuentes. Mientras la víctima permanecía sentada en su vehículo con la puerta del conductor abierta, los asaltantes ingresaron de manera violenta y comenzaron a forcejear con él dentro del auto. En medio de la tensión, el chofer imploró que lo dejaran en paz: "Tengo hijos, pana, por favor", suplicó con desesperación. La secuencia duró apenas unos segundos, pero bastó para que los ladrones concretaran el robo y huyeran rápidamente del lugar."

El violento asalto ocurrió al mediodía, horario en el que los estudiantes estaban ingresando al colegio, por lo que la cuadra estaba repleta de gente que circulaba constantemente. A pesar del contexto, nadie intervino. Los vecinos de la cuadra aseguran que los robos en la zona son constantes y reclamaron por mayor seguridad.

Hasta el momento, se desconoce si las autoridades pudieron identificar a los delincuentes y su paradero. De todos modos, los investigadores pidieron el relevo de las cámaras de seguridad que será clave para dar con los asaltantes.

La estafa de las gitanas en Ingeniero Budge

Una mujer dio todos sus ahorros para una "limpieza espiritual" y fue estafada por dos supuestas gitanas. La víctima les entregó 14 millones de pesos tras ser convencida de que su dinero debía ser “purificado” para eliminar una supuesta maldición que, según las sospechosas, le impedía prosperar con su emprendimiento. La mujer decidió quitarse la vida luego de entregar todos sus ahorros.

Estafa peluquera 6-3-26

La estafa comenzó el 15 de enero cuando las tres mujeres sospechosas ingresaron a la peluquería de Merlín Díaz, ubicada en la zona de San Juan y Olimpo, Ingeniero Budge. Ese día, las supuestas gitanas se atendieron en el salón de belleza y entablaron una relación con la dueña. Luego de ganarse su confianza, le advirtieron a la peluquera que era víctima de un “trabajo malicioso” en su contra y que eso no la dejaba progresar con su negocio. La mujer cayó presa del engaño y la estafa se consolidó.

Pasaron varios encuentros y a pesar de que su marido le advirtió que no confiara en las supuestas gitanas, la mujer siguió en contacto con ellas en secreto.El 20 de enero, las estafadoras regresaron a la peluquería y le exigieron a la víctima que les entregara todos sus ahorros: 14 millones de pesos. La promesa era que, después de hacer un “trabajo de limpieza” sobre los billetes, se los iban a devolver.

Pasadas las horas, la mujer no se pudo volver a contactar con las gitanas. Fue cuando se dio cuenta de que había sido estafada. Ante la impotencia de haber perdido todos sus ahorros y haber comprometido la seguridad financiera de su familia, la mujer se tomó una botella de ácido muriático para quitarse la vida.

Las sospechosas fueron identificadas como Mirta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Giovanovich y María Silvia Mitrovich, quienes según la causa convencieron a la peluquera de que el dinero que tenía ahorrado estaba “sucio” o “embrujado” y que era necesario realizarle una supuesta “limpieza” mediante un ritual.

