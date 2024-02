Una seccional de la Unión Ferroviaria se sumará al paro de maquinistas de trenes del próximo miércoles

En ese sentido, dijo que "hay una discusión interna dentro del movimiento ferroviario que es clara, porque hay gremios que miran para otro lado y los trabajadores estamos atravesando una de las peores caídas del salario", en un contexto en el cual "la pobreza aumentó al 57% mientras que es probable que ese dato suba porque se va a empezar a sentir las consecuencias de los tarifazos".

En comunicación con Radio Provincia Sobrero indicó que en la actualidad los salarios "están al mismo nivel que en el 2001 cuando estalló todo por los aires", por lo que consideró que hay motivos de sobra para una medida de fuerza.

A su vez, el sindicalista resaltó la importancia de la unidad del movimiento obrero que, cuando se conforma, constituye "una barrera impasable ante el ataque de cualquier gobierno". En esa línea expresó que en los 636 artículos de la Ley Ómnibus, no había ni un solo capítulo "a favor de los trabajadores y la clase media", y lo calificó como "un plan de negocios para que ganen los grandes empresarios".

Por último, manifestó que la victoria de Javier Milei se trató de "una estafa electoral porque en la campaña dijo que el ajuste lo iba a pagar la política y no los trabajadores", y remarcó que "es justo que los trabajadores respondamos de la forma en que lo tenemos que hacer, ya que no puede ser que la variable de ajuste para pagar la deuda externa sea siempre el salario de los laburantes. Los 45 mil millones de dólares que tomó Mauricio Macri con el FMI no entraron a la Argentina, es una deuda ilegal e ilegítima".