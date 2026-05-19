19 de mayo de 2026 Inicio
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Terminó el Hot Sale pero llegó el Black Mayorista: los importantes descuentos que hay en supermercados

Más de 200 cadenas y autoservicios participan de la campaña nacional con promociones especiales en productos de consumo masivo.

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Hipermercados y mayoristas ofrecen promociones.

Hipermercados y mayoristas ofrecen promociones.

Tras el cierre del Hot Sale 2026, el consumo masivo tiene ahora una nueva semana de promociones con la llegada del Black Mayorista, un evento nacional que reúne a más de 200 supermercados y distribuidores mayoristas con descuentos de hasta el 40% en productos esenciales. Esta iniciativa comenzó este lunes 18 de mayo y se extenderá hasta el domingo 24, con ofertas disponibles tanto en sucursales físicas como en tiendas online.

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La campaña es organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) y busca impulsar las ventas en un contexto marcado por la caída del consumo. Durante toda la semana habrá promociones en productos de primera necesidad como alimentos, bebidas, artículos de limpieza y productos de perfumería, uno de los rubros más buscados por consumidores y comercios de cercanía.

Desde el sector explicaron que el objetivo es fortalecer el canal mayorista, clave para abastecer a almacenes, kioscos, supermercados barriales y perfumerías. Además, remarcaron que las promociones buscan generar movimiento en toda la cadena comercial, desde fabricantes y distribuidores hasta el consumidor final.

MAYORISTAS SUPERMERCADOS
Los descuentos ya rigen y se extenderán hasta el domingo 24 de meyo.

Los descuentos ya rigen y se extenderán hasta el domingo 24 de meyo.

Qué es el Black Mayorista

El llamado Black Week Nacional Mayorista es una campaña comercial creada por CADAM que ya celebra su cuarta edición. El evento nació en noviembre de 2024 y durante 2025 tuvo dos nuevas jornadas promocionales debido al fuerte interés que despertó entre consumidores y comerciantes.

En esta edición participan cadenas mayoristas de todo el país con descuentos especiales, promociones por cantidad, rebajas en segundas unidades y beneficios adicionales con billeteras virtuales y bancos. Las ofertas están enfocadas principalmente en productos de consumo masivo y mercadería básica para el hogar.

El evento llega luego del Hot Sale y busca aprovechar el impulso de las ventas online, aunque con foco en productos cotidianos. Según datos del sector, el consumo continúa mostrando señales de debilidad. El vicepresidente de CADAM, Armando Farina, aseguró que “abril terminó 4,8% abajo en ventas comparado con abril de 2025”, mientras que el primer trimestre del año cerró apenas un 2,6% arriba frente al mismo período del año pasado.

Además, un informe de la consultora Scentia reveló que las ventas en supermercados mayoristas registraron en marzo una caída interanual del 8,8%, aunque tuvieron una mejora mensual del 13,8% respecto de febrero.

hipermercados supermercados mayoristas
Hay diferentes cadenas adheridas al Black Matyorista.

Hay diferentes cadenas adheridas al Black Matyorista.

Comercios adheridos al Black Mayorista

Entre las cadenas que participan del Black Mayorista aparecen supermercados y distribuidores reconocidos como Makro, Vital, Maxiofertas, Nini y Yaguar, además de autoservicios regionales y comercios adheridos en distintas provincias.

Las promociones estarán disponibles tanto en locales físicos como en plataformas digitales. Según CADAM, la iniciativa está dirigida no solo al consumidor final sino también a pequeños comercios y negocios de barrio que realizan compras mayoristas para abastecerse.

En distintos puntos del país ya comenzaron a difundirse ofertas en aceites, harinas, gaseosas, artículos de higiene personal, productos congelados y elementos de limpieza. En algunos casos, los descuentos pueden combinarse con promociones bancarias y pagos mediante billeteras virtuales, ampliando el ahorro para los clientes.

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