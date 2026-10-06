6 de octubre de 2026 Inicio
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Una mujer fue detenida en La Boca por usar la tarjeta de crédito de una persona fallecida en 2020

La acusada de 55 años fue arrestada en su domicilio tras meses de tareas encubiertas. Usaba la tarjeta para comprar costosos productos de belleza. En el allanamiento se secuestraron más de 400 artículos, además de bolsos, carteras y dispositivos electrónicos. La causa quedó en manos del juez Ariel Lijo.

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Más de 400 artículos secuestrados en la casa de una mujer acusada de defraudación. 

Más de 400 artículos secuestrados en la casa de una mujer acusada de defraudación. 

Una mujer de 55 años fue detenida en su casa de La Boca tras meses de tareas encubiertas. La investigación se inició por la denuncia de un banco, que advirtió maniobras de defraudación al advertir que la acusada usaba la tarjeta de crédito de una persona fallecida en 2020 para comprar productos de belleza. En el allanamiento, la Policía secuestró más de 400 artículos, además de bolsos, carteras y dispositivos electrónicos. La causa quedó a cargo del juez Ariel Lijo.

Jorge Carrizo tenía una perimetral que no le impidió golpear y patear a su novia en Béccar. Fue detenido este lunes.
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Después de más de un año de investigación, la Policía de la Ciudad detuvo a Clara Nimia Mendoza Espíndola, de 55 años, acusada de usar la tarjeta de crédito de Marta Haydee Seveso —fallecida el 14 de abril de 2020— para realizar compras online. Según la causa, adquiría principalmente productos de belleza de la marca Mary Kay, como perfumes, cremas, maquillajes y brochas, además de bolsos, carteras y hasta una valija.

El allanamiento se realizó en la vivienda de la mujer ubicada en la calle Olavarría al 200, en el barrio de La Boca donde la policía secuestró más de 400 productos de belleza, dos celulares, una notebook y dos dispositivos Posnet.

Según informaron las fuentes policiales, la investigación se inició a mediados de 2025 tras la denuncia por presunta defraudación realizada por las autoridades de la entidad bancaria emisora del plástico.

La causa quedó bajo la órbita del juez federal Ariel Oscar Lijo, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4, quien encomendó a la División Investigaciones Comunales (DIC) 4 de la Policía de la Ciudad las tareas para ubicar a la sospechosa.

Con esa orden, el 16 de septiembre efectivos de la DIC 4, acompañados por una unidad de irrupción del DOEM, se presentaron en el domicilio de Mendoza Espíndola y concretaron su arresto. La mujer fue notificada por violar los artículos 73 y 279 del Código Penal y quedó a disposición de la Justicia.

Crimen en Palermo: investigan la muerte de un hombre de nacionalidad uruguaya

Un hombre de 31 años fue asesinado cuando un grupo de sicarios ingresaron a su departamento de Palermo durante la madrugada de este domingo y le dispararon delante de su familia. Por el caso hay dos personas detenidas y otras dos prófugas. Investigan si se trata de un ajustes de cuentas.

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Costa Rica al 5200 del mencionado barrio porteño. Según relataron los testigos presentes, un grupo de cuatro agresores ingresaron, sin forzar la puerta, dispararon directamente a la víctima y escaparon de inmediatamente. “Entraron, dispararon y se fueron”, relataron.

El lugar del hecho quedó bajo custodia policial mientras los peritos trabajaron en la escena.

El lugar del hecho quedó bajo custodia policial mientras los peritos trabajaron en la escena.

Tras el llamado al 911, rápidamente la Policía de la Ciudad desplegó un operativo en la zona que no solo permitió la detención de dos sospechosos, sino que al mismo tiempo se encontró el arma usada en la esquina de las avenidas Intendente Bullrich y Santa Fe, a unos mil metros de la escena del crimen, donde se realizaron las pericias correspondientes.

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