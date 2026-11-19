Tragedia: murió un jubilado tras ser atacado por un enjambre de abejas Las autoridades recibieron una llamada al 911 donde informaron que un hombre estaba desmayado en una zona rural. Al parecer la víctima se descompensó después de recibir varias picaduras. Por Agregar C5N en









Un enjambre de abejas atacó a un jubilado en San José de Feliciano.

Un jubilado de 75 años falleció tras ser atacado por abejas en una zona rural de la localidad de San José de Feliciano, Entre Ríos. Los testigos vieron al hombre caminar cerca de un panal y luego alertaron a las autoridades porque se había descompensado.

Según varios medios locales, un empleado municipal advirtió al 911 que un hombre estaba desmayado sobre el suelo y no sabía tenía signos vitales.

La policía llegó a la ubicación brindada por el testigo, que se encontraba junto a otras personas realizando tareas de limpieza municipales cerca de la Escuela Técnica N°29.

Las autoridades interrogaron a los presentes quienes le comentaron que vieron a un hombre mayor caminando con dificultad en una zona rural y minutos después tendido sobre el piso.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el jubilado habría sido atacado por un enjambre de abejas mientras caminaba y como consecuencia se descompensó y falleció en el lugar.

La Fiscalía decidió que interviniera en el caso la División Investigaciones, la Sección Criminalística, además de un médico policial y un médico forense. Según el medio El Debate Pregón la víctima fue identificada como Natividad Ignacio Gálvez. Según los exámenes realizados, el jubilado sufrió un paro cardíaco provocado por las picaduras.