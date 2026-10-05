5 de octubre de 2026 Inicio
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Cada 16 horas muere una persona detenida, encarcelada o intervenida por las fuerzas de seguridad

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) presentó el primer informe del Registro Nacional de Muertes Bajo Custodia que abarca el período 2022-2024 y contabilizó al menos 1.716 fallecimientos.

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El papa León visitará la cárcel de Devoto.

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Cada 16 horas muere una persona detenida en cárceles y comisarías o en intervenciones de fuerzas de seguridad argentinas, según el primer informe del Registro Nacional de Muertes Bajo Custodia y en Intervenciones de las Fuerzas de Seguridad (RNM) elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT).

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El informe abarcó el período 2022-2024 y contabilizó al menos 1.716 fallecimientos: 1.115 en cárceles; 212 en comisarías y dependencias policiales; y 389 en intervenciones de fuerzas de seguridad en la vía pública. En este último ámbito, 8 de cada 10 muertes se produjeron por el uso de armas de fuego y, en el 43 % de los casos, los agentes involucrados se encontraban fuera de servicio.

Tasa de mortalidad bajo custodia penitenciaria.

Tasa de mortalidad bajo custodia penitenciaria.

Para construir el registro, el CNPT cruzó la información de fuentes oficiales de las 24 jurisdicciones con los aportes independientes del Poder Judicial, de los mecanismos locales de prevención de la tortura y de otros organismos de control en un trabajo de sistematización inédito en el país.

El 94% de las personas fallecidas eran varones; el 4%, mujeres; y el 0,5%, personas trans. Más de la mitad de las personas que murieron privadas de su libertad o intervenidas por las fuerzas de seguridad tenía menos de 40 años. En esa franja etaria, el riesgo de morir privado de libertad duplica al de quienes no están detenidos.

Además, el informe advirtió que si bien la tasa de encarcelamiento de Argentina es más baja que la de países vecinos, la mortalidad en las cárceles alcanza niveles similares e incluso superiores.

La comparación de las tasas de encarcelamiento y de mortalidad de Argentina con las de otros países de la región.

La comparación de las tasas de encarcelamiento y de mortalidad de Argentina con las de otros países de la región.

De qué mueren las personas privadas de la libertad, según el informe del CNPT

Las causas de muerte varían según el ámbito: en las cárceles predominan las enfermedades, que explican 7 de cada 10 fallecimientos; en las dependencias policiales y en la vía pública, en cambio, prevalecen las causas externas. Entre estas, el suicidio es la más frecuente, con una tasa cinco veces superior a la de la población general, mientras que los siniestros (incendios, electrocuciones e intoxicaciones) representan el 6,6%.

Por otra parte, el 17% de las muertes bajo custodia tiene causa no determinada, con versiones contradictorias e investigaciones en curso.

Tasa de mortalidad bajo custodia policial.

Tasa de mortalidad bajo custodia policial.

Qué es el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura

El CNPT es un organismo público ubicado institucionalmente dentro del Poder Legislativo que fue creado por la Ley N°26.827 en 2013 y comenzó a funcionar en diciembre de 2017. Es el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y su función es el monitoreo, control y seguimiento de los lugares donde se encuentran personas en situación de encierro.

En el marco de sus funciones, diseña y recomienda acciones y políticas para la prevención de la tortura, y promueve la aplicación de directivas y buenas prácticas, en un ámbito de cooperación con las autoridades de los tres poderes del Estado a nivel nacional y provincial.

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