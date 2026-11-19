Confirmaron la identidad del primer muerto durante la explosión de Lanús: se trata del operario Marcelo García Después de realizar las pericias, finalmente la Fiscalía detalló que se trata del trabajador de Metrogas que había sido reportado como desaparecido desde entonces y era intesamente buscado por su familia. Por Agregar C5N en









Marcelo García era buscado desesperadamente por su familia tras la explosión

A casi una semana de la explosión de Lanús, la Justicia confirmó la identidad del primer muerto de la tragedia en Remedias de Escalada: se trata de Marcelo García, el operario de Metrogas que sus familiares reportaron como desaparecido.

La noticia fue confirmada por el entorno de García, quienes indicaron que este jueves la Fiscalía logró tener los resultados del cotejo de ADN que se realizó en un laboratorio de Junín. De esta manera, ya son dos los operarios de la empresa de gas que fallecieron tras el hecho ocurrido el pasado 13 de noviembre en la cuadra de Del Valle Iberlucea al 4400.

La familia del operario había advertido que el hombre de 47 años “no operaba una máquina de perforación”, sino que “hacía las mediciones correspondientes” en el lugar, y añadieron: “Hay versiones que dicen que ayudó a evacuar a las personas, pero la Fiscalía está analizando las cámaras de seguridad de la zona”. García quedó atrapado entre los escombros y su cuerpo fue retirado por los bomberos.

Explosión en Lanús: la búsqueda desesperada de Marcelo García reportado como desaparecido Apenas se conoció la noticia de la explosión en Lanús se confirmó la muerte de un operario de Metrogas, pero que aún restaba determinar su identidad. En paralelo, una familia había denunciado la desaparición de uno de los trabajadores.

La familia de Marcelo García comenzó a difundir un flyer en redes sociales con su foto y datos de contacto para pedir la colaboración de los vecinos. Según detallaron, el hombre, y padre de dos niños, se encontraba entre los operarios que trabajaban en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea cuando se produjo la explosión y posterior incendio.

Tras conocerse la noticia, su familia lo buscó sin éxito en los centros de salud a los fueron trasladados los heridos. “Lo buscamos por todos los hospitales de la zona y no sabemos más nada. Tenemos familiares que están en el lugar del accidente. Estamos esperando novedades”, aseguró Belén, sobrina del hombre desaparecido, a LN+. La mujer señaló que García “dejó su celular y el DNI en la camioneta de MetroGAS”, lo que puede dificultar su identificación en caso de que haya sido trasladado a algún hospital. “No nos dijeron nada. La mujer, los sobrinos, la cuñada están ahí viendo qué pueden hacer. No nos dan ninguna información”, lamentó.