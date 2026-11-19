El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del local. La empleada frustró el asalto y el ladrón huyó en un utilitario robado en Mar del Plata que apareció abandonado horas más tarde.

Una secuencia tan insólita como violenta quedó grabada en el centro de Villa Gesell , luego de que un delincuente vestido de mujer ingresara a una joyería con intenciones de robo. En las imágenes de las cámaras de seguridad del local se observa cómo la empleada forcejea con el sujeto y frustra el asalto, tras lo cual el ladrón huyó en un vehiculo robado en Mar del Plata que apareció abandonado horas más tarde.

El ataque tuvo lugar en una joyería situada en avenida 3, entre paseos 105 y 106. Apenas ingresó, el individuo irrumpió detrás del mostrador y forcejeó con la trabajadora, quien logró repelerlo e impedir que concretara el robo. Tras el intento fallido, el ladrón escapó en compañía de cómplices a bordo de una camioneta Peugeot Expert gris, que poco después apareció descartada en Paseo 118 y avenida 14.

Según consignó el portal 0223, tras el frustrado ataque, el delincuente optó por abortar el golpe sin llevarse nada y escapar en el utilitario que registraba una orden de captura vigente por robo y llevaba colocada la chapa de otro rodado inscrito en Mar del Plata.

Tras formalizarse la presentación policial, las primeras averiguaciones determinaron que el sospechoso actuaba en banda y que el vehículo había arribado a la ciudad la tarde previa al ataque. Si bien los efectivos encontraron la camioneta descartada poco después, los responsables continúan prófugos.

Joel Sebastián Magallanes, alias "Mayonesa", un delincuente de 17 años acusado por el asesinato del policía bonaerense Alan Cristian Molina y otros dos crímenes, murió abatido este miércoles por la Policía Federal tras un tiroteo durante 25 allanamientos simultáneos en Fuerte Apache , Tres de Febrero.

El adolescente actuaba como mano derecha de Guillermo Agustín Gerez, alias "Gordo Tilín", jefe de una organización narco del barrio Ejército de los Andes. Durante cuatro meses como prófugo, recibió refugio y datos sobre movimientos policiales de las bandas locales "Los Fiolos" y "La Michela".

Gracias a una pista obtenida el 2 de octubre tras allanar a un fabricante de armas caseras vinculado a la banda de "Gordo Tilín", agentes de Delitos Federales llevaron a cabo este miércoles 25 operativos en Fuerte Apache y abatieron en un tiroteo al prófugo buscado por el asesinato de Alan Cristian Molina.

El efectivo policial, de 30 años y padre de un bebé de dos meses, había fallecido el pasado 18 de julio en el hospital Carrillo de Ciudadela luego de recibir disparos letales en la axila derecha y la cintura izquierda —zonas desprotegidas por el chaleco antibalas— mientras perseguía a dos sospechosos hacia el Nudo 1 del complejo habitacional.