13 de noviembre de 2026 Inicio
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Una mujer escuchó ruidos en su casa y llamó al 911: el inesperado descubrimiento en el tanque de agua

El hecho, ocurrido en el barrio Siglo XXI, se produjo luego de que la dueña de la casa percibiera movimientos en el techo y llamara a la Policía.

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¿Qué encontró en el tanque de agua?

¿Qué encontró en el tanque de agua?

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Una mujer de Santiago del Estero escuchó ruidos en el techo de su casa, llamó a la Policía y descubrió que su expareja entraba a la vivienda a escondidas y usaba la estructura del tanque de agua para dormir. Tras la denuncia, le dieron un botón antipánico.

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El hecho ocurrió en el barrio Siglo XXI, en la zona sur de la capital de la provincia. Sucede que ambos se habían separado dos noches atrás y la dueña de casa comenzó a escuchar ruidos. Frente a la sospecha de lo que estaba sucediendo, la mujer fue a la Comisaría a denunciar el hecho.

La inspección se hizo en la parte superior de la propiedad y allí hicieron un hallazgo que los dejó sorprendidos: encontraron un par de zapatillas y una frazada. El hombre habría optado por ese improvisado refugio debido a que estaba en situación de calle porque su propia madre también lo echó.

El caso llegó a la Unidad Fiscal de Género y Violencia Intrafamiliar a cargo de la fiscal Silvia Luna Jaime. La funcionaria dispuso medidas de protección y ordenó un botón antipánico.

La instalación del botón lo que hará es que la mujer pueda solicitar ayuda de manera inmediata ante cualquier circunstancia en la que la mujer considere riesgo, según explicó Nuevo Diario Web.

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