Quién es Leonardo Bertulazzi, el terrorista italiano que se fugó tras tirarse de un edificio en Monserrat

El hombre, de 74 años, cumplía prisión domiciliaria en un departamento del barrio porteño, mientras aguardaba su extradición a Italia. Estaba en Argentina desde 2004 como refugiado, pero en 2024 se ordenó su detención.

El italiano Leonardo Bertulazzi cumplía arresto domiciliario monitoreado con una tobillera electrónica en un departamento del quinto piso de un edificio situado en el barrio de San Telmo, en el centro porteño. Próximamente estaba a punto de regresar a su tierra natal luego de haber recibido el aval de la Corte Suprema de Justicia de la Nación su extradición. Sin embargo, decidió escapar antes.

Era un exintegrante de las Brigadas Rojas , una organización terrorista r esponsable de numerosos hechos de violencia en Italia entre 1970 y 1980. Entre los crímenes más resonantes del grupo se encuentra el secuestro y posterior asesinato del exprimer ministro de Italia Aldo Moro, en 1978.

A principio de los años 2000 , el europeo había sido condenado por su participación en actos terroristas como miembro de la Brigada Roja. Permaneció prófugo desde 1980, y su primera condena fue, en ausencia en 1988 acusado por el secuestro y asesinato del empresario industrial genovés Pietro Costa , en 1977, mientras integraba el grupo armado que también capturó y mató en 1978 al ex primer ministro italiano Aldo Moro.

Según informó la agencia de noticias italiana ANSA, Bertulazzi había sido “condenado de forma definitiva” a 27 años de prisión por el secuestro de Costa y por su pertenencia a un grupo armado. “Bertulazzi es responsable de crímenes que atentaron contra los valores democráticos y la vida de múltiples víctimas ”, habían dicho desde el Ministerio de Seguridad Nacional en un comunicado de prensa tras su detención.

En mayo de 2002 había ingresado a la Argentina en moto, en compañía de una mujer , por un paso fronterizo cercano a San Carlos de Bariloche.

En el 2004 se le asignó el estatus de refugiado político que mantuvo hasta 2024 en Argentina, pero en ese año se le retiró ese beneficio y finalmente fue localizado y detenido luego de que su condición de refugiado fuera revocada por las autoridades del gobierno nacional”. Su arresto fue un trabajo en conjunto del Ministerio de Seguridad, la Vicejefatura de Gabinete del Interior y el Ministerio de Justicia, con la Agregaduría Policial de Italia.

Así se escapó el peligroso terrorista italiano Leonardo Bertulazzi en San Telmo

En las últimas horas surgieron las primeras imágenes del escape de Leonardo Bertulazzi en San Telmo, el peligroso terrorista exintegrante de las Brigadas Rojas que esperaba su extradición a Italia. En las imágenes se lo ve al fugitivo salir de su quinto piso, con lo que parecería una soga y cae a la vereda.

El prófugo, sobre quien pesaba un pedido de extradición a su país natal, aparentemente utilizó arnés para descolgarse desde el balcón de su departamento hasta un terreno baldío lindero. El escape recién fue advertido por los efectivos de la Policía Federal Argentina durante el cambio de guardia.

Ante este situación de película, el Gobierno emitió un pedido de captura por 20 millones de pesos para quien o quienes aporten información útil para poder detenerlo nuevamente. También compartieron unos datos sobre su ciudadanía italia y su DNI 94.005.789.