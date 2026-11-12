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Andrés Lerner ganó el Martín Fierro de Cable 2026 como columnista económico: "Una economía tiene que funcionar para pymes y jubilados"

El periodista de C5N fue distinguido por su labor en Minuto Uno, el programa conducido por Gustavo Sylvestre. APTRA lo reconoció en una categoría que reunió a cuatro nominados de distintas señales de televisión.

Andrés Lerner fue premiado por su labor como columnista económico en C5N.

Andrés Lerner fue premiado por su labor como columnista económico en C5N.

Instagram: /andreslerner

El periodista Andrés Lerner, integrante de Minuto Uno por C5N, ganó el Martín Fierro de Cable 2026 en la categoría Columnista Económico. La distinción fue entregada este jueves durante la ceremonia organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), que reconoció a las principales figuras de la televisión paga.

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Lerner desarrolla su labor como periodista especializado en economía y participa de Minuto Uno, el ciclo de actualidad que conduce Gustavo Sylvestre en la pantalla de C5N. Desde ese espacio, aporta análisis e información sobre los principales indicadores, las decisiones económicas y los temas que impactan en la vida cotidiana.

El periodista obtuvo el premio en una categoría que reunió a cuatro nominados. Junto a Lerner competían Florencia Barragán, Willy Laborda y Lara López Calvo, representantes de otras señales. Su estatuilla se incluye en las 12 nominaciones que C5N consiguió en esta edición para programas, periodistas y equipos de producción.

El mensaje de Andrés Lerner tras recibir el Martín Fierro

Al subir al escenario para recibir el premio, Lerner agradeció a sus compañeros del aire y la producción de Minuto Uno, a la gerencia de C5N por la confianza y a toda su familia. También, fiel a los informes que presenta todas las noches en la pantalla del canal, dejó un fuerte mensaje relacionado con su especialidad.

"Cuando pensemos en una economía que funciona, pensemos en una economía que funciona para las pymes, para los trabajadores, para los jubilados y para los estudiantes. Porque si no funciona para ellos, no funciona. Muchas gracias a todos, y como decía mi viejo: que gane Boca", concluyó con un toque de emoción y humor.

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