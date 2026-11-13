Santa Cruz: la gestión de Claudio Vidal logró abrir el camino para recuperar Manantial Espejo

En diciembre de 2022, Manantial Espejo dejó de producir e ingresó en un proceso de cierre que tuvo un fuerte impacto sobre Gobernador Gregores y toda su zona de influencia. Casi cuatro años después, el escenario comienza a cambiar: las gestiones encabezadas por el gobernador Claudio Vidal permitieron avanzar hacia una solución para recuperar los activos de Minera Triton y abrir una nueva perspectiva para el futuro del yacimiento.
La adquisición, concretada por Minera Don Nicolás, representa un resultado de las gestiones que Vidal llevó adelante para encontrar una salida a una situación que parecía condenar a Manantial Espejo a permanecer fuera del circuito productivo. El objetivo del Gobierno provincial fue desde el comienzo recuperar la actividad, generar condiciones para nuevas inversiones y evitar que una operación minera de esta importancia quedara definitivamente fuera de funcionamiento.
La decisión política de impulsar alternativas, sostener el diálogo con los actores del sector y trabajar para atraer capitales privados permitió avanzar hacia una operación que hoy abre una nueva oportunidad para Santa Cruz.