Santa Cruz: la gestión de Claudio Vidal logró abrir el camino para recuperar Manantial Espejo La mina, ubicada en cercanías de Gobernador Gregores, dejó de operar en diciembre de 2022. A partir de las gestiones impulsadas por el gobernador santacruceño, se concretó la adquisición de los activos de Minera Triton por parte de Minera Don Nicolás. Por Agregar C5N en









Vidal, gobernador de la provincia patagónica.

En diciembre de 2022, Manantial Espejo dejó de producir e ingresó en un proceso de cierre que tuvo un fuerte impacto sobre Gobernador Gregores y toda su zona de influencia. Casi cuatro años después, el escenario comienza a cambiar: las gestiones encabezadas por el gobernador Claudio Vidal permitieron avanzar hacia una solución para recuperar los activos de Minera Triton y abrir una nueva perspectiva para el futuro del yacimiento.

La adquisición, concretada por Minera Don Nicolás, representa un resultado de las gestiones que Vidal llevó adelante para encontrar una salida a una situación que parecía condenar a Manantial Espejo a permanecer fuera del circuito productivo. El objetivo del Gobierno provincial fue desde el comienzo recuperar la actividad, generar condiciones para nuevas inversiones y evitar que una operación minera de esta importancia quedara definitivamente fuera de funcionamiento.

La decisión política de impulsar alternativas, sostener el diálogo con los actores del sector y trabajar para atraer capitales privados permitió avanzar hacia una operación que hoy abre una nueva oportunidad para Santa Cruz.