Martín Fierro de Cable 2026: uno por uno, todos los ganadores La ceremonia premió a las figuras de la televisión, a las producciones y los programas más destacados. Eduardo Feinmann se llevó el galardón de oro. Agregar C5N en









¿Quién se llevó el Martín Fierro? Redes sociales

El Martín Fierro de Cable 2026 de Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) se entregó en Buenos Aires con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe por A24. El ganador del Oro fue Eduardo Feinmann, mientras que C5N se llevó tres premios.

La distinción al mejor canal fue A24 y fue el más premiado, mientras que, TN y Argentina 12 fueron los siguientes con 4 premios cada uno. Hubo un único empate y fue entre Sebastián Pollo Vignolo y Diego Latorre. Marina Calabró ganó a mejor conductora y Eduardo Feinmann como mejor conductor.

Eduardo Feinmann ganó el Martín Fierro de Oro en los Martín Fierro de Cable pic.twitter.com/x4Me7eO2hz — Fefe (@fedeebongiorno) November 13, 2026 Feinmann también se llevó el Oro y agradeció: “Gracias. Qué momento, Dios. Este premio para mí es un honor y una gran responsabilidad. Tener este premio, que es el mismo premio que ganaron, por ejemplo, Nelson Castro, el Gato Silvestre, Marcelo Bonelli, Luis Novaresio, entre otros. Para mí es lo más”.

“Hacer periodismo es incomodar, incomodar a quien sea. Y eso es lo que tratamos de hacer todos los santos días, sin importar a quién se incomoda. Gracias a todos. Gracias, gracias, gracias”, concluyó.

Todos los ganadores del Martín Fierro de Cable 2026 Interés general

Basta Baby (Baby Etchecopar - A24)

Duro de Callar (Tomás Méndez – Crónica TV)

Redespiertos (Guido Martínez – TN) Magazine Arranca la tarde (Marina Calabró y Facundo Pastor – A24)

Duro de Domar (Pablo Duggan – C5N)

Empezar el día (Amalia “Yuyito” González – Ciudad Magazine)

Mañanas Picantes (Montserrat Brizuela y David Kavlin – Argentina 12) Económico Economía & Real Estate (Daniel Zampone – Metro)

Mediodía Económico con Santiago Llul (Santiago Llul – Canal Económico)

Comunidad de Negocios (José del Río – La Nación+) Periodístico Argenzuela (Jorge Rial – C5N)

¿La ves? (Jonatan Viale – TN)

Minuto Uno (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)

WiFi (Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti – A24) Cultural / educativo El baúl de Charlie (Charlie López – TN)

Los siete locos (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)

Mi país (Victoria Vanella – Argentina 12) De entrevistas Cuerpo técnico (Hernán Castillo y Juan Russo – DeporTV)

Luis Novaresio Entrevista (Luis Novaresio – A24)

Right Now (Julieta Camaño – C5N) Arte, moda y tendencia La jaula de la moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)

Mandinga Tattoo (Diego Staropoli – Canal de la Ciudad)

Palacios y Mansiones (Fabián Medina Flores – Canal A) Noticiero diurno Otra mañana (Antonio Laje – A24)

Siempre Noticias (Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso – Crónica TV)

Tempraneros (Mario Massaccesi y Paula Bernini - TN) Noticiero central Diario de las 20 (Analía Argento – Argentina 12)

La noche (Sebastián Dumont y Ornella Cauteruccio – Canal 26)

Más verdad (Esteban Trebucq – La Nación +)

Tierra de nadie (Diego Esteves y Nahuel Suárez – Crónica TV) Deportivo El juego (Sergio Goycochea y Marcelo Benedetto – DSports)

Paso a Paso (Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi – TyC Sports)

ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN) Periodístico deportivo Sportia (Gastón Recondo, Marcelo Palacios, Majo Lezcano, Juan Martín Rinaldi, Guido Bercovich, Daniela Etcheverry y Pablo Lamedica – TyC Sports)

SportsCenter (Pablo Ferreira, Alina Moine, Pablo Stecco, Marcelo López, Ayrton Ruiz, Cecilia Bonelli, Agustina Casanova, Agostina Larocca, Agostina Scalise, Mercedes Margalot, Teo Coquet, Nicolás Venier, Máximo Palma, Germán Paoloski, Martín Altberg, Jorge Baravalle, Agustín Caviglia, Jorge Barril y Francisco Canepa – ESPN)

TN Deportivo (Marcelo Fiasche, Caruso Lombardi, Pablo Gravellone, Nicolás Singer, Pablo Brunetto y Diego Ruscitti - TN)

TNT Data Sports (Ángela Lerena, Matías García, Emiliano Espinoza y Lautaro Iraola – TNT Sports) Musical Copes Tango Show (Johana Copes – Canal de la Ciudad)

Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)

Q Íntimo: Abel Pintos (Mariana Olivari – Quiero Música en Mi Idioma) Infantil / juvenil Argentinhitos (Pakapaka)

Cantando y bailando con Plim Plim (El Canal del Payaso Plim Plim)

Selenkay – Segunda temporada (Gina Mastronicola, Alejandro Paker, Mónica “Monna” Antonopulos y Manuel Ramos – Disney Channel) Servicio informativo A24

C5N

Crónica TV

TN Documental Adolfo Cambiaso: En el nombre del polo (Star Channel)

Generación Dorada (Fox Sports)

Octubre TV (Argentina 12) Temas médicos A ciencia cierta (Daniel Stamboulian – Metro)

Alimenta tu vida (Alicia Crocco – Metro)

Doctor C (Guillermo Capuya – C5N) Culinario Cocina sin límites (Salvador Mazzocchi – Discovery y Discovery Home & Health)

Historias Ricas (TN)

Maestros de la medialuna (Juan Manuel Herrera – El Gourmet) Programa rural Bichos de campo (Matías Longoni – Metro)

TN Campo (TN)

Tranquera abierta (Canal Rural) Turismo y tiempo libre Abriendo caminos (América Sports)

El turismo y la hospitalidad (Cristina Castro – Canal 26)

Turismo Argentina (Diego D’Angelo – Metro) De servicios El defensor (Adrián Frascino – Crónica TV)

Fenómenos (José Bianco y Matías Bertolotti - TN)

Las tardes de Pink (Judith Casal - KZO)

Transición 2030 (Catalina de Elía - A24) Juegos / entretenimientos / reality / humor C5N en tu barrio (Diego Costa – C5N)

Para alquilar balcones (Martina Soto Pose – Canal de la Ciudad)

Tarico Fake News (Ariel Tarico – TN) Producción integral América 24 (A24)

Cromañón, 20 años (Somos AMBA)

Crónica Televisión (Facundo Pedrini y Verónica Crespo – Crónica TV)

Morir en guerra ajena (TN)

C5N (Nicolás Bocache) Labor humorística Ariel Tarico (Solo una vuelta más y Tarico Fake News - TN)

Roberto Peña (La liga de la risa – Somos AMBA)

Romina “Romi” Scalora (La vuelta – Fox Sports) Labor conducción femenina Carolina Amoroso (TN Internacional – TN)

Marina Calabró (Arranca la tarde – A24)

Paula Bernini (Tempraneros – TN) Labor conducción masculina Diego Sehinkman (Solo una vuelta más - TN)

Eduardo Feinmann (Noticiero A24 – A24)

Esteban Godoy (Último momento – Domingo - Crónica TV)

Luis Novaresio (Buen día A24 y Luis Novaresio Entrevista – A24) Labor periodística deportiva Alejandro “Ale” Wall (Fox Sports Radio y Fox Sports Noche – Fox Sports)

Diego Latorre (Transmisiones UEFA Champions League y transmisiones Liga Profesional de Fútbol y de AFA – ESPN)

Leonardo “Leo” Paradizo (A24)

Marcelo Benedetto (El juego – DSports)

Sebastián “Pollo” Vignolo (ESPN F90 y transmisiones Liga Profesional de Fútbol y de AFA - ESPN) Labor periodística femenina Rosario Ayerdi (Argenzuela – C5N)

Cecilia Boufflet (A24)

Débora Plager (+ Info a la tarde - LN+) Labor periodística masculina Alejandro Bercovich (La ley de la selva y Periodistas – C5N)

Ernesto Hadida (Tiempo real – Crónica TV)

Nelson Castro (El corresponsal - TN)

Pablo Rossi (H17 – A24) Cronista/movilero Cristian Eche (Crónica TV)

Alejandro Moreyra (C5N)

Mercedes Mora (A24)

Fabián Rubino (A24) Panelista Rubén Rabanal (A24)

Rodolfo Cingolani (Dale al medio y Presión alta – TyC Sports)

Román Iucht (TNT Fútbol – TNT Sports Premium) Columnista de espectáculos Alejandra Peñalva (TN de 10 a 13 y TN fin de semana – TN)

Cecilia Martí (Hablemos de esto – TN)

Lucas Bertero (Empezar el día – Ciudad Magazine) Columnista político Adrián Ventura (Tempraneros, TN fin de semana y TN de 10 a 13 – TN)

Daniel Bilotta (Odisea Argentina - LN+)

Mariel Fitz Patrick (A24) Columnista económico Florencia Barragán (Hablemos de esto, TN Central y Está pasando – TN)

Andrés Lerner (Minuto Uno – C5N)

Willy Laborda (A24)

Lara López Calvo (A24) Columnista policial/judicial Gabriel Iezzi (A24)

Lucas Occhipinti (Siempre Noticias – Crónica TV)

Nicolás Pizzi (La Nación +)

Rodrigo Alegre (TN Central – TN) Aviso publicitario Códigos (Aeropuertos Argentina - Don by Havas)

Conquistadores (Fratelli Branca - Zurda)

Easy a todo (Easy - Don by Havas)

Valemos mucho (Banco Macro - Virgin Film)