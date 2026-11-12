Alejandro Moreyra ganó el Martín Fierro 2026 como cronista y agradeció con un duro discurso: "Vemos más gente rota" El periodista de C5N fue distinguido en la categoría Cronista, en una terna que compartió con Cristian Eche, de Crónica TV, y Mercedes Mora y Fabián Rubino, de A24. Agregar C5N en









Alejandro Moreyra, periodista de C5N, obtuvo el Martín Fierro de Cable 2026 en la categoría Cronista-Movilero. El periodista se impuso en una terna que compartió con Cristian Eche, de Crónica TV, Mercedes Mora y Fabián Rubino, ambos de A24, durante la ceremonia organizada por APTRA.

La distinción reconoce el trabajo de los profesionales que realizan coberturas desde el lugar de los hechos y acercan información a la audiencia a través de móviles y reportes. En ese rubro, Moreyra representó a C5N frente a colegas de otras señales de noticias que también estaban nominados.

El periodista integró la delegación de C5N que llegó a la ceremonia con 12 nominaciones en distintas categorías. Además de su candidatura como cronista, el canal compitió por reconocimientos para sus programas, su servicio informativo y su producción integral, junto con postulaciones individuales de integrantes de sus equipos.

El mensaje de Alejandro Moreyra tras recibir el Martín Fierro a mejor cronista Al recibir el Martín Fierro a mejor cronista, Alejandro Moreyra celebró la estatuilla con una broma sobre su peso: "Un kilo seiscientos, ahora sé cuánto pesa", dijo. Luego agradeció a su pareja, Sofía, a sus padres, Graciela y Eduardo, a sus familiares y amigos, y a sus compañeros de C5N, en especial a los camarógrafos con quienes comparte gran parte de sus jornadas.

Moreyra también habló sobre la situación social y pidió prestar más atención alrededor. "Levantarse todos los días a las 4 o 5 de la mañana, eso nos da la pauta de lo que sucede. Estamos viendo cada vez más gente rota, ojo con la salud mental de los argentinos", expresó.