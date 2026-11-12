Alejandro Moreyra ganó el Martín Fierro 2026 como cronista y agradeció con un duro discurso: "Vemos más gente rota"

Alejandro Moreyra, periodista de C5N, obtuvo el Martín Fierro de Cable 2026 en la categoría Cronista-Movilero. El periodista se impuso en una terna que compartió con Cristian Eche, de Crónica TV, Mercedes Mora y Fabián Rubino, ambos de A24, durante la ceremonia organizada por APTRA.
La distinción reconoce el trabajo de los profesionales que realizan coberturas desde el lugar de los hechos y acercan información a la audiencia a través de móviles y reportes. En ese rubro, Moreyra representó a C5N frente a colegas de otras señales de noticias que también estaban nominados.
El periodista integró la delegación de C5N que llegó a la ceremonia con 12 nominaciones en distintas categorías. Además de su candidatura como cronista, el canal compitió por reconocimientos para sus programas, su servicio informativo y su producción integral, junto con postulaciones individuales de integrantes de sus equipos.
El mensaje de Alejandro Moreyra tras recibir el Martín Fierro a mejor cronista
Al recibir el Martín Fierro a mejor cronista, Alejandro Moreyra celebró la estatuilla con una broma sobre su peso: "Un kilo seiscientos, ahora sé cuánto pesa", dijo. Luego agradeció a su pareja, Sofía, a sus padres, Graciela y Eduardo, a sus familiares y amigos, y a sus compañeros de C5N, en especial a los camarógrafos con quienes comparte gran parte de sus jornadas.
Moreyra también habló sobre la situación social y pidió prestar más atención alrededor. "Levantarse todos los días a las 4 o 5 de la mañana, eso nos da la pauta de lo que sucede. Estamos viendo cada vez más gente rota, ojo con la salud mental de los argentinos", expresó.
Después advirtió sobre el clima que se percibe en la calle y cuestionó los discursos de quienes ejercen el poder. "También vemos mucha gente con bronca, rencor e intolerancia. Pero qué podemos pretender si quien nos gobierna hace del insulto su matriz discursiva. Lo sabemos y lo sabe el 95% de este recinto", afirmó.
En el cierre de su discurso, pidió recuperar la empatía frente a los mensajes de odio y expresó: "Desde el amor, desde la comprensión, con afecto, con mucha paciencia y, sobre todo, con mucha empatía, tratemos de que ser buena persona se vuelva a poner de moda. Tenemos que intentarlo".