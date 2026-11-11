11 de noviembre de 2026 Inicio
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Marcha del Orgullo: dos personas robaron un celular, quedaron filmadas y el video se viralizó

El episodio ocurrió el sábado 7 de noviembre frente a un puesto de la tradicional feria y fue grabado por una cámara que utilizaba un vendedor para sus redes sociales. Tras difundir las imágenes, el comerciante inició una colecta para ayudar a la damnificada, que todavía pagaba el aparato en cuotas.

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El momento en el que le roban en el celular a una joven durante la Marcha del Orgullo. 

El momento en el que le roban en el celular a una joven durante la Marcha del Orgullo. 

Instagram: /meme.aros (captura de video)

Una pareja aprovechó la multitud que participó de la 35° Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en la Ciudad de Buenos Aires para sustraerle el teléfono a una asistente, en un episodio ocurrido el pasado sábado que quedó registrado por la cámara de un feriante y luego se viralizó en las redes sociales.

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El dispositivo había sido instalado por el vendedor con un propósito completamente diferente: registrar las reacciones de las personas que se acercaban a su puesto y utilizar ese material para publicar contenido en internet. Sin embargo, las imágenes terminaron por documentar una maniobra delictiva que tuvo como víctima a una de las visitantes.

En la grabación se observa cómo una mujer se aproxima a la joven y presta atención al teléfono que sobresalía de uno de sus bolsillos. Instantes después aparece un hombre que participa de la maniobra y utiliza una aparente intención de compra para distraerla, mientras su cómplice intenta apoderarse del aparato desde atrás.

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La secuencia muestra que el primer intento de extracción no tuvo éxito, pero la intervención del hombre permitió concretar el segundo movimiento, tras el cual ambos se alejaron rápidamente del lugar con el teléfono. La damnificada advirtió poco después que ya no tenía el dispositivo y quienes estaban cerca intentaron localizar a los responsables, aunque no pudieron encontrarlos.

El dueño del puesto cuando publicó el registro en sus redes sociales y expresó: "Nunca pensé que iba a terminar filmando un robo". Además relató que, una vez que descubrieron lo sucedido, intentaron salir detrás de los sospechosos, pero ya habían desaparecido entre la multitud que participaba de la celebración.

Tras el robo a una joven mientras visitaba su puesto en la Marcha del Orgullo, el feriante lanzó una acción solidaria

El vendedor pudo conversar con la víctima y conocer su situación personal. La encontró minutos después muy afligida y entre lágrimas, porque no había terminado de pagar el aparato sustraído, por el que le quedaban cuotas del plan de pago y no tenía previsto un nuevo gasto.

Frente a esa situación, el feriante decidió utilizar la repercusión de la grabación para impulsar una colecta solidaria y publicó los datos de la cuenta de la madre de la damnificada, con la intención de reunir aportes que le permitieran recuperar parte del dinero perdido y afrontar las cuotas pendientes.

Una de las postales de la 35° Marcha del Orgullo en Buenos Aires, una jornada histórica, aunque marcada por el reporte de repetidos robos

Una de las postales de la 35° Marcha del Orgullo en Buenos Aires, una jornada histórica, aunque marcada por el reporte de repetidos robos "punga".

"Subo este video para mostrar cómo operan, para que estemos atentos y nos cuidemos entre todos, pero también para intentar darle una mano a la chica a la que le robaron el celular", explicó el vendedor al difundir las imágenes. El alias compartido para colaborar es LMT.1002.MP, a nombre de María Paula.

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