Noche a beneficio de la UBA: la subasta alcanzó más de 2 millones de dólares

Gracias a esta iniciativa, el Hospital de Clínicas José de San Martín tendrá un robot quirúrgico de última generación. La iniciativa benéfica remató objetos donados por figuras como Emiliano "Dibu" Martínez, Julián Álvarez, Cristian "Cuti" Romero, Duki y Bizarrap.

La UBA recaudó hasta la fecha más de 2.200.000 de dólares para equipar al Hospital de Clínicas con una plataforma robótica quirúrgica de última generación.

La primera edición de la noche a beneficio de la Universidad de Buenos Aires reunió a más de 800 personas en la Facultad de Derecho y alcanzó un monto superior a 2.200.000 dólares . En menos de un mes, la UBA lanzará la licitación para adquirir la plataforma robótica quirúrgica destinada al Hospital de Clínicas , que se financiará gracias al aporte de empresas, instituciones, pequeñas contribuciones particulares y donaciones. Para ampliar esta convocatoria, la subasta continuará en línea el jueves 19 de noviembre a través del portal del Banco Ciudad.

Con la presencia del rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi ; del vicerrector, Emiliano Yacobitti ; del director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo ; de decanos, directores de los hospitales universitarios, autoridades de los colegios preuniversitarios de la UBA y personas de distintos ámbitos de la política y del sector empresarial y de la cultura, se realizó en la Facultad de Derecho la Noche a Beneficio de la UBA 2026.

En este encuentro, la UBA superó el objetivo propuesto y recaudó hasta la fecha más de 2.200.000 de dólares para equipar al Hospital de Clínicas José de San Martín con una plataforma robótica quirúrgica de última generación. Con esos fondos, lanzará en diciembre la licitación para adquirir el equipamiento.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del rector Ricardo Gelpi , quien expresó: “Gestionamos, trabajamos y levantamos una institución de la que nos sentimos orgullosos, no solo quienes nos formamos en esta casa, sino todos los argentinos, ya que la UBA forma parte de la identidad de nuestro país, fuimos partícipes y testigos de la historia de esta Nación. Aquí se formaron generaciones de argentinos y argentinas que pusieron de pie al país. Aquí mismo, en la Facultad de Derecho de la UBA, se graduaron 15 presidentes argentinos”.

“Hicimos que millones de personas pudieran llegar al tan deseado ascenso social, y, algo de lo que nos sentimos orgullosos, por nuestras aulas pasaron nuestros cinco Premios Nobel”, aseguraron.

Por su parte, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, remarcó: “Es un hecho histórico para la Universidad: es la primera vez en más de 200 años que se organiza un evento de recaudación de fondos de esta magnitud. Y estamos muy satisfechos porque logramos recaudar el dinero necesario para equipar al Hospital de Clínicas con la mejor tecnología del mundo. ¡Nos lo propusimos y lo cumplimos!”.

Prensa UBA

Para finalizar, agregó: “La UBA es lo mejor de nosotros y todos podemos aportar. Por eso me llena de alegría ver el apoyo de cientos de empresarios, artistas, deportistas, empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil, referentes sociales y religiosos, políticos, entre muchos otros. Nos da esperanza y energía para seguir construyendo la mejor educación pública para todos. La mejor y para todos”.

El encuentro, que estuvo conducido por Iván de Pineda, comenzó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, a cargo de Abel Pintos.

Luego, el momento central de la noche fue la subasta solidaria, que reunió una veintena de objetos donados por figuras del deporte, la música y el arte. Entre los más destacados se encuentran los guantes autografiados por Emiliano “Dibu” Martínez, arquero campeón del mundo en Qatar 2022, otorgados por un valor de $20.000.000; la gorra firmada por el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto, por $8.000.000; la camiseta de la Selección Argentina de básquet de Manu Ginóbili, por $20.000.000; y las tres camisetas de los jugadores de la selección argentina de fútbol Cristian “Cuti” Romero, Enzo Fernández y Julián Álvarez, que se subastaron juntas por $15.000.000.

Para cerrar, el director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo, expresó: “Hoy es un día muy especial para nuestro querido Hospital. La incorporación de esta plataforma robótica representa mucho más que un avance tecnológico. Representa nuevas oportunidades para nuestros pacientes, para nuestros profesionales y para las futuras generaciones de médicos. Pero, fundamentalmente, significa algo que para nosotros es una verdadera convicción: democratizar el acceso a la tecnología”, y agregó: “Porque la tecnología de excelencia no puede ser patrimonio exclusivo de quienes puedan pagarla. La enfermedad no distingue entre ricos y pobres. Y la calidad de la medicina tampoco debería hacerlo”, finalizó.

Prensa UBA

Para ampliar esta convocatoria, la subasta continuará en línea el jueves 19 de noviembre a través del Banco Ciudad, con piezas donadas y autografiadas por referentes de la música, el deporte y las artes visuales. Entre ellas se encuentran la camiseta de River firmada por los jugadores del club que se consagraron campeones del Mundial de Clubes de 2022; la camiseta de Boca de Leandro Paredes, firmada por los jugadores del club; la camiseta de la Selección Argentina que usó Néstor Craviotto en 1993; un vinilo de Lali; el parlante de Bizarrap; el chaleco de Duki; el sombrero y los lentes de Abel Pintos; la armónica de Ciro Martínez; y obras de Milo Lockett, Filio Acosta del Río, Josefina Madariaga, Laura Delgado, Silvia Dotta y Paula Otegui.