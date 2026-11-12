12 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Mataron a un repartidor en Córdoba por defender a dos adolescentes de un robo

El hombre de 40 años recibió un disparo en el pecho al interceder durante el intento de asalto, a pocos metros del punto donde aguardaba pedidos. Por el homicidio hay un sospechoso detenido, mientras la Policía busca al segundo involucrado. Sus colegas se movilizaron para exigir justicia y mayor protección en las calles.

Por
Mauro Quinteros fue asesinado de un disparo en el pecho cuando intentó impedir un robo en Córdoba.

Mauro Quinteros fue asesinado de un disparo en el pecho cuando intentó impedir un robo en Córdoba.

El Doce

Un repartidor de 40 años, identificado como Mauro Quinteros, murió de un disparo en el pecho el miércoles por la noche en la ciudad de Córdoba, cuando intervino para evitar que dos delincuentes en moto les robaran los celulares a dos adolescentes de 14 y 16 años.

Alba Camargo en el Parque de la Memoria. 
Te puede interesar:

León XIV recibió el pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo por el paradero de desaparecidos

El episodio ocurrió alrededor de las 22:20 en la intersección de Luis de Góngora y General Paz, del barrio Alta Córdoba, donde las jóvenes fueron interceptadas por dos hombres que circulaban en una motocicleta. Ante el intento de asalto, las adolescentes comenzaron a gritar para pedir ayuda y uno de los trabajadores de la zona intercedió.

Quinteros solía permanecer en un punto de encuentro de repartidores ubicado a pocos metros de esa esquina, donde aguardaba la asignación de nuevos pedidos, y escuchó los pedidos de auxilio, por lo que, según publicó La Voz, antes de recibir el balazo habría enfrentado a los agresores con una advertencia: "Dejá esas chicas".

El delincuente respondió con un disparo que impactó en el pecho del trabajador y le provocó la muerte en el lugar. Poco después llegaron efectivos policiales y personal de emergencias, que intentaron reanimarlo sin éxito ante la mirada de los vecinos de la zona que presenciaron el episodio.

Repartidores se movilizaron en Alta Córdoba para exigir justicia por el crimen de Mauro Quinteros.

Repartidores se movilizaron en Alta Córdoba para exigir justicia por el crimen de Mauro Quinteros.

La investigación por el crimen de Mauro Quinteros en Córdoba

La investigación quedó a cargo del fiscal Iván Rodríguez, titular de la Fiscalía del Distrito 3, Turno 6, quien ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y otras medidas para reconstruir el recorrido de los sospechosos antes y después del homicidio en ese sector.

Este jueves, la Fiscalía ordenó la detención de un hombre de 38 años y el secuestro de una motocicleta que podría estar vinculada con el crimen. Los investigadores sospechan que el apresado habría conducido el vehículo utilizado durante el asalto, aunque todavía no confirmaron su participación directa en el homicidio.

Las imágenes recuperadas hasta el momento no muestran el instante del ataque, por lo que los investigadores intentan reconstruir la secuencia a partir de otros registros y testimonios, mientras la Policía continúa la búsqueda del segundo sospechoso, que habría participado del intento de robo y escapó junto al tirador.

Verónica, su pareja desde hace 16 años y también repartidora, contó el impacto del crimen entre sus compañeros. "Entre todos los repartidores nos cuidamos y cuando hay una situación de peligro siempre estamos en contacto", dijo en diálogo con El Doce, al recordar la organización cotidiana de los trabajadores.

La mujer advirtió sobre la exposición de quienes trabajan en la calle y recordó: "Yo también soy delivery, pero lamentablemente ocurrió porque uno anda en la calle y estamos más expuestos a ver robos", en referencia al ataque contra su pareja en una zona que él conocía.

Tras la muerte de Quinteros, sus compañeros convocaron una concentración desde las 10 de este jueves en Juan B. Justo y Góngora, a pocos metros de la esquina donde ocurrió el crimen. Los trabajadores reclamaron al ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, por justicia y mayor seguridad para quienes desarrollan tareas de reparto en la calle.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Casi un millón de jóevenes se reunieron en Palermo para la vigilia del Papa León.
play

León XIV reunió a más de un millón de jóvenes: música, historias de vida y un mensaje para las nuevas generaciones

El papa León XIV y un nuevo discurso en Córdoba.

León XIV advirtió que "la Iglesia no es un negocio" y aseveró que "el hambre y las injusticias reclaman una respuesta"

El papa León sigue su recorrido.

Tras la Santa Misa en Córdoba, León XIV recorrió la ciudad en el papamóvil y salió al balcón

Una multitud junto al Papa.

Una multitud acompañó al papa León XIV en Córdoba: de la misa en FAdeA a su paso por el Arzobispado

play

La homilía completa del papa León XIV en su multitudinaria misa en Córdoba

El encuentro del papa León XIV con La Güera, antes de la misa en FAdeA.

El cálido encuentro del Papa con Julieta Maldonado, la joven cordobesa con "piel de cristal"

Rating Cero

Carmen Barbieri habló de su estado de salud.

Carmen Barbieri rompió el silencio tras su internación y reveló el dramático momento que vivió: "No podía ni hablar"

Entre los primeros ganadores argentinos se encuentran Milo J, CA7RIEL & Paco Amoroso y el Quinteto Astor Piazzolla, quienes consiguieron destacarse durante la Premiere, la ceremonia previa a la gala principal en la que se entregan buena parte de los galardones.

Latin Grammy 2026: los argentinos que ya ganaron premios y los artistas que buscan hacer historia

La Joaqui y Luck Ra.
play

"Aunque ya no estés aquí...", Luck Ra sorprendió con una frase de desamor a tres meses de su ruptura con La Joaqui

Pese a las diferencias del pasado, la pareja logró recomponer su vínculo y ahora se prepara para dar el sí en Colombia.
play

Ella lo denunció por violencia y robo, pero se reconciliaron y ahora anunciaron su casamiento: los detalles

Noir cerró sus redes sociales ante el hostigamiento mental que le generaron las críticas virtuales.

Emanuel Noir de Ke Personajes denunció hostigamiento policial: "Me siento preso en mi propia ciudad"

El video del feroz ida y vuelta entre Mauro Icardi y Martín Migueles.

Se filtró el video del enfrentamiento entre Mauro Icardi y Martín Migueles: "Yo te rompo la boca"

últimas noticias

Un lobo marino apareció en la puerta de una vivienda en Necochea. 

"Pensé que era mi perro": el increíble hallazgo de un vecino de Necochea en la puerta de su casa

Hace 32 minutos
El papa León XIV impulsó el turismo en la Argentina.

El turismo por el papa León XIV en Argentina: cómo impactó el fin de semana largo en las provincias

Hace 34 minutos
Carmen Barbieri habló de su estado de salud.

Carmen Barbieri rompió el silencio tras su internación y reveló el dramático momento que vivió: "No podía ni hablar"

Hace 35 minutos
Jensen Huang, fundador de Nvidia y exCEO.

El fundador de Nvidia tuvo una tercera relación extramatrimonial con otra empleada de la compañía

Hace 37 minutos
El presidente Javier Milei.

Ante empresarios, Milei ratificó su plan de convertir a Argentina en un polo tecnológico: "Hay más trabajo que nunca"

Hace 44 minutos