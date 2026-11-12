Mataron a un repartidor en Córdoba por defender a dos adolescentes de un robo

El hombre de 40 años recibió un disparo en el pecho al interceder durante el intento de asalto, a pocos metros del punto donde aguardaba pedidos. Por el homicidio hay un sospechoso detenido, mientras la Policía busca al segundo involucrado. Sus colegas se movilizaron para exigir justicia y mayor protección en las calles.

Mauro Quinteros fue asesinado de un disparo en el pecho cuando intentó impedir un robo en Córdoba.

Un repartidor de 40 años, identificado como Mauro Quinteros, murió de un disparo en el pecho el miércoles por la noche en la ciudad de Córdoba , cuando intervino para evitar que dos delincuentes en moto les robaran los celulares a dos adolescentes de 14 y 16 años.

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El episodio ocurrió alrededor de las 22:20 en la intersección de Luis de Góngora y General Paz, del barrio Alta Córdoba, donde las jóvenes fueron interceptadas por dos hombres que circulaban en una motocicleta. Ante el intento de asalto, las adolescentes comenzaron a gritar para pedir ayuda y uno de los trabajadores de la zona intercedió.

Quinteros solía permanecer en un punto de encuentro de repartidores ubicado a pocos metros de esa esquina, donde aguardaba la asignación de nuevos pedidos, y escuchó los pedidos de auxilio, por lo que, según publicó La Voz, antes de recibir el balazo habría enfrentado a los agresores con una advertencia: "Dejá esas chicas".

El delincuente respondió con un disparo que impactó en el pecho del trabajador y le provocó la muerte en el lugar. Poco después llegaron efectivos policiales y personal de emergencias, que intentaron reanimarlo sin éxito ante la mirada de los vecinos de la zona que presenciaron el episodio.

La investigación quedó a cargo del fiscal Iván Rodríguez, titular de la Fiscalía del Distrito 3, Turno 6, quien ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y otras medidas para reconstruir el recorrido de los sospechosos antes y después del homicidio en ese sector.

Este jueves, la Fiscalía ordenó la detención de un hombre de 38 años y el secuestro de una motocicleta que podría estar vinculada con el crimen. Los investigadores sospechan que el apresado habría conducido el vehículo utilizado durante el asalto, aunque todavía no confirmaron su participación directa en el homicidio.

Las imágenes recuperadas hasta el momento no muestran el instante del ataque, por lo que los investigadores intentan reconstruir la secuencia a partir de otros registros y testimonios, mientras la Policía continúa la búsqueda del segundo sospechoso, que habría participado del intento de robo y escapó junto al tirador.

Verónica, su pareja desde hace 16 años y también repartidora, contó el impacto del crimen entre sus compañeros. "Entre todos los repartidores nos cuidamos y cuando hay una situación de peligro siempre estamos en contacto", dijo en diálogo con El Doce, al recordar la organización cotidiana de los trabajadores.

La mujer advirtió sobre la exposición de quienes trabajan en la calle y recordó: "Yo también soy delivery, pero lamentablemente ocurrió porque uno anda en la calle y estamos más expuestos a ver robos", en referencia al ataque contra su pareja en una zona que él conocía.

Tras la muerte de Quinteros, sus compañeros convocaron una concentración desde las 10 de este jueves en Juan B. Justo y Góngora, a pocos metros de la esquina donde ocurrió el crimen. Los trabajadores reclamaron al ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, por justicia y mayor seguridad para quienes desarrollan tareas de reparto en la calle.