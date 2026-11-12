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Rosario Ayerdi ganó el Martín Fierro de Cable a labor periodística femenina: "Queremos ser la voz de la gente"

La periodista de C5N fue distinguida en la categoría Labor Periodística Femenina por su trabajo en Argenzuela, el programa conducido por Jorge Rial. El reconocimiento fue entregado durante la ceremonia organizada por APTRA.

Rosario Ayerdi se llevó la estatuilla como mejor Labor Periodística Femenina en los Martín Fierro de Cable 2026. 

Rosario Ayerdi se llevó la estatuilla como mejor Labor Periodística Femenina en los Martín Fierro de Cable 2026. 

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Rosario Ayerdi, periodista de C5N e integrante de Argenzuela, ganó el Martín Fierro de Cable 2026 en la categoría Labor Periodística Femenina. La distinción fue entregada durante la ceremonia organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), que reconoció a las principales figuras de la televisión por cable.

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La periodista desarrolla su trabajo en Argenzuela, el ciclo de actualidad de C5N conducido por Jorge Rial. En ese espacio participa de los análisis y debates sobre los principales temas de la agenda pública, junto con el equipo periodístico del programa, que aborda información, entrevistas y análisis de la coyuntura nacional.

Ayerdi compartió la terna con Cecilia Boufflet, de A24, y Débora Plager, de La Nación+. La nominación formó parte de las 12 candidaturas que C5N consiguió en esta edición de los premios, con postulaciones para programas, periodistas y equipos de producción del canal en distintos rubros de la televisión por cable durante 2025.

El mensaje de Rosario Ayerdi tras ganar el Martín Fierro a mejor labor periodística femenina

Al recibir el premio, Rosario Ayerdi agradeció a sus compañeros de Argenzuela y de C5N, tanto a quienes trabajan frente a cámara como detrás de escena. "Hago lo que me gusta en el lugar que me gusta", expresó. También destacó a Jorge Rial: "La tengo bastante fácil, laburo con el número uno de la televisión".

También agradeció a la audiencia y recordó lo que le dicen cuando la cruzan en la calle: "Che, ustedes son la voz nuestra, a nosotros no nos escucha nadie. Ustedes son esa voz". Ayerdi relacionó ese reconocimiento con la situación social y remarcó que hacen periodismo para interpretar lo que le pasa. "Queremos ser la voz de la gente", cerró.

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