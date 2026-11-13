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C5N se quedó con tres estatuillas en la entrega de los Martín Fierro de Cable 2026

En una noche cargada de emoción, Rosario Ayerdi fue distinguida en Labor Periodística Femenina, Alejandro Moreyra en Cronista/Movilero y Andrés Lerner en Columnista Económico. Los tres periodistas fueron galardonados por su trabajo en el aire.

C5N obtuvo cuatro estatuillas en los Martín Fierro de Cable 2026 por el destacado trabajo de sus periodistas.

C5N obtuvo cuatro estatuillas en los Martín Fierro de Cable 2026 por el destacado trabajo de sus periodistas.

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C5N sumó tres reconocimientos en los Martín Fierro de Cable 2026: tres distinciones individuales para Rosario Ayerdi, Alejandro Moreyra y Andrés Lerner, en una ceremonia organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) se realizó este jueves en el salón Goldencenter de Parque Norte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Rosario Ayerdi se llevó la estatuilla como mejor Labor Periodística Femenina en los Martín Fierro de Cable 2026. 
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Los premios a Ayerdi, Moreyra y Lerner destacaron sus trabajos en Argenzuela, las coberturas como cronista de la señal y las columnas económicas de Minuto Uno, respectivamente. En tanto, Doctor C fue distinguido en la categoría Temas Médicos, una de las ternas vinculadas con la divulgación y los contenidos de salud.

La ceremonia de los Mart&iacute;n Fierro de Cable 2026 se realiz&oacute; en Parque Norte.

La ceremonia de los Martín Fierro de Cable 2026 se realizó en Parque Norte.

Durante la gala, los periodistas agradecieron a sus equipos, a sus familias y al público. Moreyra también aprovechó su discurso para referirse a la salud mental y a la intolerancia social, mientras que Lerner planteó qué condiciones debería cumplir una economía para beneficiar a trabajadores, pymes, jubilados y estudiantes.

Qué dijeron los tres ganadores de C5N al subir al escenario

  • Rosario Ayerdi: ganó en la categoría Labor Periodística Femenina por su trabajo en Argenzuela

Al recibir la estatuilla, Ayerdi agradeció a sus compañeros de Argenzuela y de C5N, tanto a quienes trabajan frente a cámara como a quienes lo hacen detrás de escena. "Hago lo que me gusta en el lugar que me gusta", expresó, antes de destacar a Jorge Rial, conductor del ciclo: "La tengo bastante fácil, laburo con el número uno de la televisión".

También agradeció a la audiencia y recordó el mensaje que recibe cuando la cruzan en la calle: "Ustedes son la voz nuestra, a nosotros no nos escucha nadie. Ustedes son esa voz". Ayerdi resumió así el vínculo con el público y explicó que desde el programa hacen periodismo para interpretar lo que le pasa a la gente.

  • Alejandro Moreyra: recibió el Martín Fierro en el rubro Cronista / Movilero.

Moreyra comenzó su discurso con humor y se refirió al peso de la estatuilla: "Un kilo seiscientos, ahora sé cuánto pesa". Luego agradeció a su pareja, Sofía, a sus padres, Graciela y Eduardo, a sus familiares y amigos, y a sus compañeros de C5N, que lo acompañan en su recorrido profesional.

También alertó sobre la salud mental: "Estamos viendo cada vez más gente rota, ojo con la salud mental de los argentinos". Luego cuestionó la bronca y la intolerancia y apuntó contra el discurso oficial: "Quien nos gobierna hace del insulto su matriz discursiva". Finalmente, pidió que "ser buena persona se vuelva a poner de moda".

  • Andrés Lerner: fue distinguido como Columnista Económico por su participación en Minuto Uno.

Durante la entrega, Lerner propuso una definición de economía con foco social: "Cuando pensemos en una economía que funciona, pensemos en una economía que funcione para las pymes, para los trabajadores, para los jubilados, para los estudiantes". También remarcó que, de otro modo, "no funciona" para esos sectores.

El periodista cerró con una frase de su padre, que sumó un guiño futbolero al agradecimiento: "Y como decía mi viejo: que gane Boca, viejo". La intervención vinculó el reconocimiento a su trabajo en Minuto Uno con una mirada sobre el impacto de la economía en la vida cotidiana.

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