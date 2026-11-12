Estudiantes venció 3-2 a Independiente Rivadavia y conquistó la Supercopa Argentina El equipo de Alexander Medina ganó en el estadio Julio César Villagra de Córdoba y levantó su título número 20. El León llegó a esta final por el Trofeo de Campeones 2025 e Independiente Rivadavia, por la Copa Argentina. Por Agregar C5N en









Estudiantes, campeón de la Supercopa Argentina con gol de Lucas Alario en el alargue. X @EdelpOficial

Estudiantes de La Plata se impuso 3 a 2 ante Independiente Rivadavia y conquistó la Supercopa Argentina en el estadio Julio César Villagra de Córdoba. El Pincha consiguió el título número 20 de su historia tras una final que enfrentó al campeón del Trofeo de Campeones 2025 con el ganador de la Copa Argentina de esa temporada.

Estudiantes abrió el marcador a los 54', cuando Guido Carrillo conectó un potente cabezazo en el segundo palo después de un tiro de esquina. A los 67', el delantero volvió a ser protagonista: desbordó dentro del área y su intervención derivó en un rebote desafortunado de Iván Villalba, que terminó dentro del arco mendocino.

Independiente Rivadavia empató 2-2 sobre el final y llevó la Supercopa Argentina al alargue. X: @EdelpOficial Independiente Rivadavia reaccionó sobre el cierre: a los 88', José Florentín descontó con un cabezazo tras un centro de Matías Fernández. Cuando el partido entraba en tiempo cumplido, Iván Villalba se redimió y, con un frentazo, marcó el 2-2 a los 95' y llevó la definición al alargue, donde Lucas Alario anotó de cabeza a los 96' y sentenció el 3-2.

Estudiantes va por más: la importante final que se le viene al equipo de La Plata Estudiantes llegó a esta definición por haber ganado el Trofeo de Campeones 2025, cuando derrotó 2-1 a Platense y obtuvo el bicampeonato en ese certamen, mientras que Independiente Rivadavia consiguió su lugar al conquistar la Copa Argentina del mismo año, tras eliminar a River y vencer a Argentinos Juniors por penales en la final.

Con la Supercopa Argentina, Estudiantes alcanzó los 20 títulos oficiales en su historia y sumó su octava copa nacional, de acuerdo con el registro de la Copa Argentina. Entre sus conquistas más importantes se destacan las cuatro Copas Libertadores, la Copa Intercontinental de 1968 y los campeonatos locales.

Se espera que la hinchada de Estudiantes cope el estadio Centenario para la final de la Copa Libertadores. Web El próximo gran desafío será la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, prevista para el sábado 28 de noviembre, a las 17, en el Centenario de Montevideo, donde Estudiantes volverá a disputar una definición continental después de 17 años y buscará su quinta conquista, tras las obtenidas en 1968, 1969, 1970 y 2009. Reviví el partido entre Estudiantes e Independiente Rivadavia: El Pincha campeón