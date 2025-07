Una joven reveló por qué no hay que meter a una amiga en el trabajo: "Asco de persona"

La influencer contó las situaciones que vivió al compartir oficina con una amiga a la que calificó de "desagradecida". "No metan a trabajar a una persona si no ponen las manos en el fuego por ella", aconsejó.

"Un día me dice que estaba buscando laburo, si no existía la posibilidad de que pudiera entrar. Yo hablo con mi jefa y Marta entra al mes; la metí a ella y a su novio, pero el novio renuncia a las dos semanas", explicó. Al principio, Marta "era súper callada", pero "con el tiempo se fue soltando y empiezo a ver actitudes con las que me di cuenta que, claramente, Marta no era mi amiga".

Todo se desencadenó cuando Marta empezó a hacer averiguaciones para que la trasladaran a otra área dentro de la misma empresa. Mel contó que la joven tenía reuniones con los encargados todo el tiempo y, a pesar de que sus compañeros le preguntaban sobre el tema, no decía nada para hacerse "la importante".

"Un día me mandan a comprar gaseosas y, cuando me voy, Marta les cuenta a todos que estaba haciendo el traslado. Ni bien dijo eso, mis amigos me mandaron un WhatsApp: 'Te fuiste de la oficina y Marta contó todo'. Me parece una mierda de su parte que sea así conmigo, una desagradecida", afirmó.

Pero la gota que rebalsó el vaso, según Mel, fue el día que Marta llegó y saludó "a todos en la oficina menos a mí". "Asco de persona. Con el tiempo recapacitó y me saludaba con un beso; a mí ya me chupaba tres carajos. Pasaron muchos meses y Marta decide mandarme un audio larguísimo, para mí porque se sintió con el culo mega sucio. Hasta el día de hoy, nunca le respondí", contó.

Con el tiempo, Marta se integró al grupo y Mel se distanció un poco porque cambió de turno. "No metan a trabajar a una persona si no ponen las manos en el fuego por ella. Después son las típicas pibas que se hacen las sororas y las simpáticas. Hoy en día me fui de esa oficina", concluyó la joven.

El video de la joven que contó por qué no hay que meter a una amiga en el trabajo