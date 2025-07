Una joven contó el día que salió con "un turro" y fue contundente: "Tengo ganas de salir a robar"

"Salí con un turro, y ahora como que tengo ganas de salir a robar" , comienza el video la usuaria @_dulcepink_, quien procedió a relatar su salida. Ella conoció a este hombre por Tinder, lo cual no era tan común debido a que ella solía salir con gente "cheta". De todas formas le dio like, "porque estaba buenísimo, imagínense un Enzo Fernández".

"Empezamos a hablar y acordamos cita. Lo bueno de los turros es que son proactivos, y eso a mi me agrada. Me pasó a buscar él, lo cual un poco de miedo me da, porque le di mi dirección. Espero haberle caído bien, así bueno, ojalá que no me robe", continuó con la historia.

Al principio reconoció que le daba mucha gracia que use mucho la palabra "corte", una especie de latiguillo, para hablar. Ella le aclaró que solo aceptaba citas con cena incluida: "Porque si yo voy a salir con alguien, mínimo que alimente mi bello estómago tallado a mano, sino andate a la puta que te parió".

El chico le propuso de ir a su casa, porque estaba con poca plata, porque estaba edificando. "Cocinó él unos fideos con salsa bolognesa, mi favorito. Que atentos que son los turros. Hablamos un rato, comimos y bueno, llegó el momento para mayores de 18", detalló con humor la usuaria.

"Y acá es donde yo confirmo que un turro al año no hace daño. Ay dios mío, Malena, recuerdo la noche y me estremezco. Ahora me estoy replanteando toda mi vida, porque yo siempre salí con polistas, programadores, rugbiers, pero el turro es otra cosa", reveló la joven. "No saben lo bien que me trató, y lo bien que me atendió", concluyó entre risas la chica.

El video de la joven que salió con "un turro"