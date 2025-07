Una joven se autodefinió como "la mujer más migajera de Argentina" y se hizo viral: "Me juzgan"

"Caro me recordó algo que yo hice que es tan patético... Realmente migajera, todo por el macho", bromeó. La creadora de contenido explicó que, aunque hoy en día "es tema superado", hace dos años "estaba enamoradísima de un chico que no gustaba de mí".

"No les puedo explicar lo que me gustaba a mí este chico, y tampoco es que tenía las características para que me guste. No era un partidazo, tenía la cara medio desordenada, lo único lindo que tenía era la altura. Tenía 24 años pero se comportaba como de 13, trabajo dudoso, vocabulario muy limitado", enumeró.

De ese momento, Titi recordó dos situaciones "muy papeloneras". "Íbamos siempre al mismo boliche, me lo chapaba en el boliche y nunca me invitaba a dormir con él, y me frustraba. Entonces una vez me puse a llorar porque no me invitaba a su casa, yo llorando en el Mac de Libertador, todo patético", contó.

"Y la segunda es que una vez todas mis amigas se habían ido del boliche y yo tipo: 'Me voy con él'. Y claro, él salía del boliche a las 6:30 y yo me había ido a las 6. Lo estaba esperando en su auto sentada, ni siquiera es que me dio las llaves para esperar adentro del auto para estar cómoda", remarcó.

"Estaba apoyada en el auto, esperándolo, llorando porque se había muerto mi abuela, pero llanto desconsolado. No se había muerto en ese momento, pero no sé por qué yo quise recordar que se murió mi abuela", aclaró la joven.

"Claro, cuando llegó él yo estaba ya toda reluciente, una diosa. No me preguntó cómo estaba, aunque sea. Son literalmente los dos momentos donde decís: 'Pobre piba'. Vos veías esa situación de afuera y era terrible. Me parte el alma", concluyó.

El video de la joven que se autodefinió como "la más migajera de la Argentina"