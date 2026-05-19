Tiene 89 años y se volvió viral por tocar la batería en las calles de Santa Fe: quién es

La baterista de casi 90 años que deslumbra por su talento: todos los días se sienta con su instrumento en plena peatonal para compartir su música con el público.

La baterista de 89 años que se volvió viral por tocar en las calles de Santa Fe.

En medio del furor por los videos virales que aparecen cada semana en redes sociales, una historia distinta logró captar la atención de miles de personas en Santa Fe y en otras partes del país. Se trata de Elena Morini , una mujer de 89 años que emocionó a vecinos y turistas al tocar la batería en plena peatonal San Martín, donde improvisó un show que rápidamente comenzó a circular en TikTok, Instagram y Facebook.

Tiene 16 años y fue elegido como jugador del partido, pero su foto se volvió viral por un insólito motivo

Elena nació en Venecia, Italia , y llegó a la Argentina en 1952. Primero vivió en Rosario y luego se instaló en Santa Fe en 1977 junto a su familia, vinculada a distintos emprendimientos comerciales. Aunque la música siempre estuvo presente en su vida, recién décadas más tarde se animó a cumplir un deseo que había quedado pendiente desde la infancia.

“ Yo no me quería morir sin probar la batería ”, contó durante una entrevista televisiva en la que repasó cómo empezó a tomar clases a los 76 años . Desde entonces, asiste todos los jueves a practicar y mantiene intacta la pasión por los palillos y los platillos.

La presentación que la volvió viral no fue improvisada. Elena gestionó los permisos ante la Municipalidad y la Asociación Amigos de la Calle San Martín para poder tocar en la vía pública y mostrar lo aprendido después de más de una década de clases.

Su estilo mezcla tango, rock, música de ritmos latinos y temas clásicos. Según contó, muchas veces deja espacio a la improvisación y sigue el consejo de su profesor: tocar con libertad y disfrutar del momento.

Elena Morini - viral baterista Santa Fe Captura TikTok

La repercusión creció porque, además del talento musical, su rutina diaria sorprendió a muchos usuarios. Elena vive sola, maneja su auto y trabaja cada mañana en la empresa familiar junto a sus hijos. También dedica parte de su tiempo al estudio del francés y comparte actividades con sus nietos y bisnietos.

Lejos de asociar la edad con el retiro, sostiene que la clave está en mantenerse activa. “Hay que tener ganas y no quedarse quieta”, explicó, en un mensaje que terminó convirtiéndose en otro de los motivos por los que su historia impactó tanto en redes sociales.