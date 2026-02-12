Asaltaron y maniataron a una jubilada influencer en San Isidro: "Callate porque te mato"

Después de varios robos y acciones coordinadas, detuvieron a La Banda del Millón, grupo delictivo que quedó en la mira tras haber asaltado y maniatado a una jubilada influencer de San Isidro. Tras golpearla brutalmente, la amenazaron: "Callate porque te mato".
Mónica Eugenia Mancini, de 82 años, es una reconocida personalidad de las redes sociales. Con más de 200.000 seguidores en su cuenta @moni.datadeabuela, fue abordada durante el mes de enero en su vivienda particular.
Al conocerse las imágenes de las cámaras de seguridad, se observa que al escuchar ruidos, la mujer se acercó a la puerta y es en ese momento que los delincuentes la enfrentaron y provocaron que se cayera.
"Me ataron, me pegaron y me amenazaron de muerte. 'Callate porque te mato, me dijeron'”, relató la mujer ante el Fiscal Patricio Ferrari. Enseguida contó que le pidieron sus pertenencias y que estaban comunicados telefónicamente con una persona que orquestaba las acciones desde la cárcel.
“Me mostraban mi cuenta de Instagram y una foto con un collar dorado. Me decían que se los entregue. Me amenazaban con arrojarme agua caliente si no decía la verdad”, dijo.
Los delincuentes, entonces, se llevaron dinero en efectivo, cien euros, joyas, el celular y la transferencia de fondos desde su cuenta electrónica, de alrededor de $10 millones.
Después de conocido el hecho, se abrieron investigaciones para dar con la banda delictiva. El operativo llevado adelante de manera conjunta por la DDI San Isidro y el Ministerio Público Fiscal, culminó con la detención de Brandon Imanol Brites y Lucas Ezequiel Merelles, señalados como los cabecillas de la denominada “Banda del Millón”.
Ambos quedaron alojados en distintas dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense: Brites en la Unidad 45 de Melchor Romero y Merelles en la Unidad 9 de La Plata. Durante los procedimientos también se secuestraron teléfonos celulares que habrían sido utilizados para la coordinación de los hechos delictivos, mientras que varios menores vinculados a la causa continúan prófugos.