Asaltaron y maniataron a una jubilada influencer en San Isidro: "Callate porque te mato"

Mónica Eugenia Mancini tiene 82 años y es una figura en las redes sociales, con más de 200.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Gracias a las imágenes de la cámara de seguridad se pudo comprobar que los delincuentes son menores de edad.

Después de varios robos y acciones coordinadas, detuvieron a La Banda del Millón, grupo delictivo que quedó en la mira tras haber asaltado y maniatado a una jubilada influencer de San Isidro. Tras golpearla brutalmente, la amenazaron: "Callate porque te mato".

Mónica Eugenia Mancini, de 82 años, es una reconocida personalidad de las redes sociales. Con más de 200.000 seguidores en su cuenta @moni.datadeabuela, fue abordada durante el mes de enero en su vivienda particular.

Al conocerse las imágenes de las cámaras de seguridad, se observa que al escuchar ruidos, la mujer se acercó a la puerta y es en ese momento que los delincuentes la enfrentaron y provocaron que se cayera.

"Me ataron, me pegaron y me amenazaron de muerte. 'Callate porque te mato, me dijeron'” , relató la mujer ante el Fiscal Patricio Ferrari. Enseguida contó que le pidieron sus pertenencias y que estaban comunicados telefónicamente con una persona que orquestaba las acciones desde la cárcel.

“Me mostraban mi cuenta de Instagram y una foto con un collar dorado. Me decían que se los entregue. Me amenazaban con arrojarme agua caliente si no decía la verdad” , dijo.

Los delincuentes, entonces, se llevaron dinero en efectivo, cien euros, joyas, el celular y la transferencia de fondos desde su cuenta electrónica, de alrededor de $10 millones.

Después de conocido el hecho, se abrieron investigaciones para dar con la banda delictiva. El operativo llevado adelante de manera conjunta por la DDI San Isidro y el Ministerio Público Fiscal, culminó con la detención de Brandon Imanol Brites y Lucas Ezequiel Merelles, señalados como los cabecillas de la denominada “Banda del Millón”.

Ambos quedaron alojados en distintas dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense: Brites en la Unidad 45 de Melchor Romero y Merelles en la Unidad 9 de La Plata. Durante los procedimientos también se secuestraron teléfonos celulares que habrían sido utilizados para la coordinación de los hechos delictivos, mientras que varios menores vinculados a la causa continúan prófugos.