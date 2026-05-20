20 de mayo de 2026 Inicio
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Se la tragó la tierra: una joven paseaba con su perro, pisó una alcantarilla y cayó al vacío

El momento exacto en que la mujer de 21 años cayó al vacío, quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona. Momentos previos al escalofriante accidente, paseaba con su mascota cuando, de un segundo a otro, desapareció.

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La joven resultó con heridas leves y moretones. 

La joven resultó con heridas leves y moretones. 

La joven resultó con heridas leves y moretones. 

La joven resultó con heridas leves y moretones. 

Una joven de 21 años pisó una alcantarilla y cayó al vacío, mientras paseaba a su perro por una calle del barrio Quilombo, en Cuiabá, Brasil. El escalofriante momento quedó capturado en una cámara de seguridad de la zona. La mujer resultó con heridas leves y tuvo que pasar la noche en el hospital.

Se trata de Stavros Floros, un joven apicultor de 21 años.
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En redes sociales se viralizó un video donde se ve cómo la joven paseaba a su perro cuando pisa una tapa de hormigón y se desmorona bajo sus pies. El perro no cae adentro del agujero, sino que queda en un costado de la imagen asustado y ladra como pidiendo ayuda.

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En el lugar se estableció un operativo para poder rescatar a la víctima, que resultó con lesiones, moretones y algunos dientes rotos, producto de la caída. Su hermano, Gustavo Schiel, aseguró que la alcantarilla de hormigón hacía tiempo que no recibía mantenimiento, en diálogo con G1 Globo.

"Para garantizar la seguridad de peatones y conductores, el lugar estará debidamente señalizado la tarde de este lunes (18). Entre 2025 y 2026, el municipio ya ha sustituido o recolocado aproximadamente 500 tapas de alcantarilla, la mayoría debido a daños estructurales y roturas", expresaron en un comunicado desde el Departamento Municipal de Infraestructura y Obras Públicas.

Su familia también contó que la joven fue trasladada al Hospital Municipal de Cuiabá, donde la trataron por una fractura en un dientes frontales en la parte superior izquierda de su boca.

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