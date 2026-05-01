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Separación y escándalo entre un futbolista argentino y una influencer

El jugador había confirmado hace cuatro semanas su relación con la española, pero tuvieron una crisis que no pudieron superar. "Se dejaron de seguir", afirman medios españoles.

FIn de la relación para Alejandro Garnacho.

FIn de la relación para Alejandro Garnacho.

Pexels

A cuatro semanas de confirmar su relación con la influencer española Adriana Lobaz, Alejandro Garnacho se habría separado, según medios españoles. Si bien no se conocieron los motivos de la ruptura, uno de los rumores más fuertes hace alusión a una supuesta infidelidad de parte de ambos.

La serie contará con testimonios de personas del entorno de Diana Spencer.
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El futbolista del Chelsea viene de tener una polémica separación de Eva García, su novia desde su inicio futbolístico y madre de su único hijo. Esto lo llevó a la tapa de los diarios y lo señalaron por serle infiel. Situación que parece haberse repetido, pero con su última pareja.

La confirmación del romance llegó por parte de imágenes en redes sociales donde se ven juntos. Sin embargo, el periodista español Roberto Antolín aseguró que Garnacho es quien no quería formalizar el vínculo para poder continuar con su soltería.

Luego de esto, se dio a conocer que se mudaron juntos en Londres y él le dio una tarjeta de crédito sin límites para que utilice a su gusto. Esto no habría gustado a su representante, quien busca que cambie de club para recibir comisión por jugar y así fomentar al deporte.

Garnacho y novia

En medio de todo el inicio del vínculo, el jugador dejó de seguir a la influencer y aseguran que hubo ruptura total de la relación. Los medios españoles lo dan por separado y no volvieron a mostrarse juntos. ¿Fin del amor?

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