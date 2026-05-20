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"Ella genera...": el inesperado mensaje de Maxi López por el Martín Fierro a Wanda Nara

El exfutbolista salió a responder en el programa de Moria Casán sobre la distinción a su exmujer como Mejor Conductora por su trabajo en MasterChef Celebrity en Telefe.

El exfutbolista respaldó a la conductora de Telefe que fue criticada por su Premio Martín Fierro.

El exfutbolista respaldó a la conductora de Telefe que fue criticada por su Premio Martín Fierro.

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Maxi López salió a bancar a Wanda Nara, tras las críticas por haber ganado el Premio Martín Fierro como "Mejor Conductora" por su trabajo en MasterChef Celebrity en Telefe.

La artista desembarca en Buenos Aires el 5 de febrero con “Viajando por el mundo - Tropitour”.
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En medio de las duros comentarios hacia la distinción que hizo APTRA por la conducción de la mediática en el reality de cocina, su exmarido respondió que "está en el medio hace muchos años, hace muchas cosas, genera muchas cosas".

El exfutbolista fue consultado por el móvil de La Mañana con Moria, en El Trece, hizo una defensa contundente de la madre de sus tres hijos varones, con quien grabó una reciente serie vertical. "No imaginábamos la fluidez con la que estamos transitando juntos este momento. Estoy contento por nuestros niños".

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El deportista reflexionó sobre la carrera profesional de la mediática y su actualidad amorosa junto a Martín Migueles. "Cuando la conocí eramos los dos muy chicos y yo no podía ver la proyección que iba a tener... A veces la aconsejo porque me pregunta y me escucha, aunque después decide ella (sobre sus parejas)".

Wanda Nara y Maxi López: debutan juntos en la ficción

Wanda Nara y Maxi López grabaron una serie juntos titulada Triángulo Amoroso, una ficción vertical de Telefe Studios que se estrenó el 11 de mayo de 2026. La producción está diseñada para formatos digitales y redes sociales (TikTok/Reels), mezclando realidad con comedia y romance, donde ambos se interpretan a sí mismos. Es una serie vertical pensada para celulares, sobre una parodia de la vida real de ambos, enfocada en las tensiones y el caos mediático que surge al tener que protagonizar juntos una novela.

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